EXPERȚI ÎN SĂNĂTATE: Vaccinările anti-COVID-19 nu vor asigura dobândirea imunității de grup în 2021 la nivel mondial

Vaccin anti-COVID-19

"Nu vom reveni la normal prea repede", a declarat Dale Fisher, preşedintele Reţelei de alerte şi reacţii privind focarele epidemiologice din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în cadrul conferinţei online Reuters Next.



"Ştim că trebuie să dobândim imunitate de grup şi că avem nevoie de acest lucru în majoritatea ţărilor, dar nu vom vedea aşa ceva în 2021. Ar putea să existe anumite ţări care ar putea să o dobândească, dar, chiar şi atunci, nu se va reveni la normalitate, mai ales în ceea ce priveşte controalele la frontieră", a adăugat Dale Fisher. Acesta ar fi scenariul cel mai optimist, bazat pe informaţiile existente despre campaniile de vaccinare, a precizat el.



Imunitatea de grup se referă la situaţia în care un număr suficient de mare de oameni dintr-o populaţie dobândesc imunitate la o infecţie, împiedicând astfel într-o manieră eficientă răspândirea bolii.



Pandu Riono, epidemiolog la University of Indonesia, a spus că există o dependenţa periculoasă de vaccinurile viitoare manifestată de anumite guverne şi acest fapt înseamnă că imunitatea de grup nu va putea fi atinsă în viitorul apropiat.



"Guvernul indonezian crede că vaccinul este cea mai bună soluţie pentru a controla pandemia, dar membrii săi uită că monitorizarea populaţiei, testarea, comunicarea, educarea publicului pentru a adopta comportamente cu risc scăzut de infectare sunt de asemenea importante, deoarece vaccinul în sine are nevoie de timp pentru a fi administrat celor mai mulţi oameni care au nevoie de el", a declarat Pandu Riono la conferinţa Reuters Next.



Peste 90 de milioane de oameni au fost infectaţi cu noul coronavirus la nivel global şi aproximativ 1,9 milioane dintre ei au murit din cauza maladiei COVID-19 după ce aceasta a apărut în China în decembrie 2019, potrivit unui bilanţ realizat de Reuters.



Mai multe ţări, inclusiv Statele Unite, Singapore, Marea Britanie şi statele din Uniunea Europeană, au început deja să îşi inoculeze cetăţenii cu vaccinuri anti-COVID-19, precum cele dezvoltate de Pfizer-BioNTech, Moderna şi AstraZeneca-Oxford.



Indonezia şi India vor lansa la rândul lor campanii de vaccinare în masă în această săptămână.



Ţările bogate se află în fruntea listelor de aşteptare în ceea ce priveşte livrările de vaccinuri, fapt care a determinat OMS să avertizeze că există "o problemă clară" şi că ţările cu venituri mici şi mijlocii nu au primit deocamdată astfel de livrări.



Irma Hidayana, cofondatoarea LaporCOVID-19, o iniţiativă independentă specializată în date despre noul coronavirus, cu sediul în Indonezia, afirmă că încrederea publicului în vaccinuri ar putea avea un impact asupra campaniilor de vaccinare.



Potrivit lui Dale Fisher, capacitatea acestui virus de a suferi mutaţii viitoare este în continuare necunoscută, la fel ca un posibil efect de amplificare a mutaţiilor din cauza vaccinurilor.



Guvernatorul Băncii de Stat din Pakistan, Reza Baqir, a recunoscut că demararea campaniei de vaccinare în ţara lui reprezintă "o provocare logistică".



Pakistan, o ţară cu 220 de milioane de locuitori, a ordonat până acum doar 1,2 milioane de doze de vaccin de la producătorul chinez Sinopharm.



Totuşi, el spune că Pakistanul se află într-o situaţie mai bună decât în urmă cu un an, în pofida faptului că se confruntă cu cel de-al doilea val al pandemiei. "Suntem pregătiţi pentru provocările care ar putea să vină. Ne aflăm deja la jumătatea pandemiei de COVID-19 fără niciun vaccin şi, după ce vaccinurile vor sosi, situaţia nu poate decât să se îmbunătăţească", a declarat Reza Baqir la conferinţa Reuters Next.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI