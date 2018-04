Vara e lungă şi clasica vacanţă la bunici, plus concediul cu părinţii, nu mai sunt suficiente. În mai puţin de două luni se încheie anul şcolar şi multe familii caută oferte de tabere pentru cei mici. La modă sunt cele în care relaxarea se îmbină cu studiul limbilor străine, alături de vorbitori nativi. Dacă se organizează în ţară, costul unei săptămâni pline de activităţi ajunge la 500 de euro. Dacă e peste hotare, tarifele cresc şi de patru ori.

Vacanța la bunici nu mai este de ajuns EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De la an la an, cele trei luni de vacanţă ale copiilor devin tot mai interesante. Părinţii aleg să-i trimită pe cei mici în tabere la mare, la munte sau chiar peste hotare. Oferte sunt pentru toate nevoile şi toate buzunarele.

O tabără de o săptămână în ţară costă între 1.200 şi 2.000 de lei. Timp de şapte zile, cei mici sunt angrenaţi într-o mulţime de activităţi, în funcţie de specificul taberei, sportivă, artistică sau culturală. Dana are 14 ani şi până acum a fost în patru tabere internaţionale de vară În Marea Britanie. Anul acesta o va bifa pe cea de-a cincea, în Scoţia.

„M-am împrietenit cu foarte mulţi copii din alte ţări, am reuşit să le înţeleg cultura lor. Este un mediu multicultural, am reuşit să socializez foarte mult. În primul rând, profesorii sunt foarte diferiţi faţă de cei din România, deoarece ne învaţă să vorbim cu un accent britanic şi să avem o pronunţie adecvată. Se fac foarte multe proiecte în echipă şi consider că este mult mai frumos şi mai interesant”, spune eleva.

Marea Britanie e în topul preferinţelor părinţilor români. Urmează Germania, Franţa sau Statele Unite.

Programele în străinătate includ ore pentru studiul limbilor străine, excursii, ateliere de creaţie sau întreceri sportive. În campusurile universităţilor celebre, cei mici au ocazia să socializeze cu elevi din toată lumea. Pentru două săptămâni, într-o tabără din Europa, părinţii plătesc, în medie, în jur de 2.000 de lire sterline în Anglia sau 1.500 – 2.000 de euro în alte ţări. Preţurile cresc în funcţie de facilităţile oferite celor mici. Peste Ocean însă, tarifele trec de 3.500 de dolari.

ŞTIRILE ZILEI