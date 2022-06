Vacanță în Delta Dunării, de Rusalii: Excursiile, mai puţin solicitate, dar locurile de cazare, ocupate integral

Unul dintre agenţii economici din Tulcea care organizează excursii în Deltă, Paul Gavrilă, a declarat pentru AGERPRES că în această minivacanţă a lucrat la 70% din capacitate, din cauza ploii de zilele trecute, dar şi a numărului mai mic de turişti.

"Am avut undeva la 60-70% grad de ocupare, din cauză că a plouat, dar faţă de săptămâna trecută au fost mai multe solicitări de excursii. În comparaţie cu anul trecut însă, este mult mai slab şi punem asta pe seama conflictului de lângă noi şi cred că nu au început încă nici concediile. Ne aşteptăm ca lucrurile să se schimbe din iulie", a afirmat Gavrilă.

El a mai spus că societatea pe care o deţine le oferă turiştilor posibilitatea de a explora Delta şi atunci când plouă.

Locurile cazare în Deltă au fost ocupate

"Noi organizăm excursii şi pe ploaie, şi pe vânt fără nicio problemă. Avem bărci acoperite care se închid ermetic, numai că turiştii se tem. Când plouă, Delta este foarte frumoasă, pentru că păsările sunt mai liniştite şi atunci ies la suprafaţă, să zicem", a menţionat Paul Gavrilă.

Potrivit unui comunicat de presă remis de Asociaţia de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării, în "aproape toate zonele de vacanţă din Delta Dunării, locurile de cazare au fost ocupate în proporţie de 100%".

"Ne bucură faptul că cei care au ales să-şi petreacă vacanţa în Deltă au lăsat în urmă ştirile alarmiste, optând pentru pachete turistice de trei-patru zile şi nu în ultimul rând faptul că cei care au venit în destinaţie sunt iubitori de natură şi care înţeleg să fie responsabili faţă de această bijuterie care se numeşte Delta Dunării", a declarat preşedintele AMDTDD, Cătălin Ţibuleac, citat în comunicat.

Vacanță reușită, în Deltă

Pentru unii turişti, experienţa din Deltă a fost de nerepetat.

"În trei zile, cu tot cu cazare, am cheltuit cred în jur de 4.000 de lei, pentru două persoane, foarte mult, în comparaţie cu aşteptările şi cu ce oferă. Cel mai mult au costat bărcile care pentru un tur luau 200 de lei de persoană, indiferent câţi eram în barcă. Am avut mic dejun şi cină oferite de cazare şi am mâncat la aceeaşi pensiune, pentru că în Crişan nu sunt restaurante, iar la cele două magazine din sat preţurile sunt duble faţă de cele din oraş. Nu cred că m-aş mai întoarce acolo, poate aş încerca o altă zonă din Deltă", a afirmat Ovidiu Ion, din judeţul Braşov.

Alţi turişti au susţinut că au avut o vacanţă reuşită, chiar dacă au campat pe malul canalelor şi şi-au gătit singuri.

"Eu vin de mai mulţi ani în Deltă, de trei sau patru ori pe an. Am fost opt băieţi, am pescuit, dar nu cine ştie, aşa că mergem acum în Piaţa Veche să cumpărăm nişte peşte. Am pescuit, ne-am făcut de mâncare singuri. În vacanţa asta am prins cel mai puţin peşte faţă de altădată, dar a fost frumos", a afirmat Vasile T, din judeţul Iaşi, pentru sursa citată.

În Delta Dunării, sunt 594 de structuri de cazare cu 12.508 locuri, AMDTDD deţinând circa 4.500 de locuri de cazare.

