Vacanțe mai scumpe pentru turiștii din Ungaria. Tarifele au crescut și de patru ori, față de anul 2022

Una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Ungaria este Lacul Balaton, acolo unde era greu să găsești un loc de cazare în plină vară. Anul acesta, prețurile au crescut foarte mult, așa încât turiștii nu s-au mai grăbit să plece în vacanță.

Krisztian Mercsek, turist: Anul trecut am cheltuit aproximativ 120.000 de forinți (aproximativ 1.500 de lei) pe o cazare de cinci zile în apartament, anul acesta ar fi costat aproape 400.000 de forinți (5.000 de lei). Oriunde am căutat, am primit oferte de 300.000-400.000 forinți (3.800-5.000 de lei) pentru cinci zile pentru persoane. Aşa că, nici nu am mai plecat în vacanţă, stăm la nişte cunoştinţe.

Patiserii cumpără făina cu aproximativ doi lei kilogramul și au ajuns să vândă produsele tot mai scump față de anul trecut. De exemplu, o langoșă costă aproximativ 26 de lei. Situația este complicată și în privința locurilor de cazare din hoteluri.

Tamaș Flesch, preşedintele Asociaţiei Hotelierilor: În comparaţie cu anul trecut, observăm o scădere cu 10-15% a gradului de ocupare în hotelurile care fac parte din asociaţie, care reprezintă aproximativ 70% din toate hotelurile (din Ungaria). Nu sunt cifre groaznice, dar sunt mai mici decât anul trecut.

Rata inflației a ajuns la 17 procente în luna iulie, iar pentru lunile octombrie-noiembrie ar putea coborî sub 10%, potrivit guvernului de la Budapesta. Dar inflația a lovit puternic în puterea de cumpărare în Ungaria.

