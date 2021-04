Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghiță, invitat la #TemaZilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Col. dr. Valeriu Gheorghiță: România nu își permite acum să renunțe la vaccinarea cu AstraZeneca. Dacă se va reuși o rată de acoperire vaccinală de peste 60-70%, virusul nu va mai putea dobândi noi mutații

"Vă dau exemplul vaccinului gripal sezonier, care se efectuează anual nu pentru că imunitatea după vaccinare ar dura doar jumătate de an sau un an, ci pentru că an de an virusurile gripale își schimbă conformația structurală, încât vaccinurile nu mai sunt suficient de eficiente pentru noile tulpini, variante virale care apar", a subliniat col. dr. Valeriu Gheorghiță.

"În perspectiva în care noi vom reuși, și nu doar noi România, ci la nivel european, la nivel global, să asigurăm în acest an o rată de acoperire vaccinală de peste 60-70%, acest virus nu va mai avea posibilitatea să selecteze, să-și dobândească noi variante virale, să-și dobândească noi mutații care să nu fie acoperite de vaccinuri. Iar această posibilitate de a face an de an un vaccin împotriva COVID-19 din punctul meu de vedere este una mică, însă există o altă vulnerabilitate și a anume a riscului de apariție sau de extindere a acelor variante virale care nu sunt suficient de bine acoperite de vaccinurile actuale", a adăugat el.

Acest risc crește dacă nu se accelerează campaniile de vaccinare.

"Tocmai de aceea, se ia în calcul și la acest moment se evaluează siguranța, tolerabilitatea și eficacitatea unei a treia doze de vaccin, care să fie administrată eventual după 6 luni, însă aici trebuie să înțelegem foarte clar - doar în situațiile în care vom vorbi de o creștere a prevalenței infecției cu aceste noi tulpini virale insuficient acoperite de vaccinuri", a explicat Valeriu Gheorghiță pe finalul discuției din platoul Știrilor TVR.

