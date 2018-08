"Am văzut, în aceste zile, un asalt împotriva unor instituții ale statului, prima țintă este Jandarmeria" - așa și-a început declarația astăzi premierul Viorica Dăncilă, în debutul ședinței de guvern. "Apelul meu la toți miniștrii și la șefii instituțiilor este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care acum încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice", a mai spus primul ministru. În ședința de astăzi se vor adopta acte normative în domeniul transporturilor, al finanțării autorităților publice locale și educației.

- Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului, care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru. Pornind de la evenimentele din 10 august, am văzut, în aceste zile, un asalt împotriva unor instituții ale statului. Prima țintă este Jandarmeria dar sunt și alte instituții care au intrat în acest colimator. Nu vreau să apăr sau să absolv pe cineva de vreo vină. Dar consider că o persoană sau o instituție poate să fie acuzată doar în baza unor probe concludente. Răspunsul nostru, al Guvernului, la toate aceste procese care au loc în spațiul public, trebuie să fie unul cât se poate de echilibrat și de responsabil. Spre deosebire de liderii politici ai Opoziției, noi nu avem dreptul să cedăm și să intensificăm această scindare și această dezbinare la nivelul societății. Noi avem responsabilitatea de a asigura o bună guvernare, o guvernare în interesul oamenilor.

- iată de ce apelul meu la toți miniștrii, dar și la toși șefii instituțiilor din subordine este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care acum încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice. Răspunsul nostru la toate aceste provocări trebuie să fie faptele și proiectele concrete pentru români.

- rectificarea bugetară - este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului care ar fi trebuit să fie adoptat în cadrul ședinței de astăzi. Din păcate, președintele României nu a găsit deschiderea, sau poate nu a avut timp, să convoace Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) pentru analizarea și avizarea primei rectificări bugetare din acest an, deși proiectul se află în dezbatere publică încă de pe data de 6 august. În aceste condiții, Guvernul a luat decizia de a cere președintelui României convocarea în regim de urgență a CSAT. Am prevăzut mai mulți bani pentru sănătate, educație, administrație locală, pentru acele domenii care au avut o bună execuție bugetară, însă cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

- am cerut ministrului Transporturilor o evaluare completă, amănunțită, a stării podurilor din România. Această analiză ne va oferi o imagine exactă a situației, astfel încât să putem să intervenim la timp pentru investiții sau pentru reparații. Evaluarea cerută vine în completarea reviziilor periodice realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cred că avem nevoie de o abordare preventivă, în care să punem accent pe situația cetățeanului. Am luat această decizie după tragedia din Italia, în care zeci de oameni și-au pierdut viața, între care și doi români, ca urmare a prăbușirii unui segment de pod lângă Genova. Transmit condoleanțe familiilor greu încercate.

- avem o ordonanță prin care sprijinim autoritățile publice locale să realizeze proiecte finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism de sprijin, unitățile de administrație publice locale pot accesa împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate la Trezorerie, în limita a 800 de milioane de lei. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru asigurarea de prefinanțări, cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Stimulăm atragerea fondurilor europene pentru realizarea proiectelor locale de infrastructură - apă, canalizare, școli, drumuri, spitale.

- avem o ordonanță în domeniul Educației - în învățământul antepreșcolar, pentrui copiii sub 3 ani din creșe și grădinițe, începând cu viitorul an școlar 2019-2020, finanțarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat, după metodologia Ministerului Educației Naționale (MEN). Această modificare atrage după sine aprobarea unui plan de școlarizare de către MEN, copiii sub vârsta de 3 ani înscriși la creșe și grădinițe vor beneficia de activități educative susținute de către cadre didactice specializate. O altă modificare se referă la posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare și de control, să fie degrevat total de norma didactică și astfel să acorde timpul necesar organizării și activității manageriale. În învățământul superior: este regândit sistemul de avansare în cariera didactică, prin posibilitatea promovării pe post, prin examen, conform practicilor internaționale, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca și în cazul concursurilor didactice.

- vom adopta 3 memorandumuri - lista națională de proiecte prioritare pe care România le va promova în cadrul viitorului "summit al inițiativei celor 3 mări", organizat în premieră în țara noastră, la București, în 17-18 septembrie 2018. Cele șase proiecte care vor fi propuse de România vizează cooperarea cu statele participante la "inițiativa celor trei mări" în domeniile digital, energie și transporturi.

Rectificarea bugetară, care ar fi trebuit să fie pe masa Guvernului, nu are avizul CSAT.

Acum doua zile, mai mulți miniștri i-au trimis președintelui României o scrisoare in care au cerut convocarea în regim de urgenţă a unei şedinţe CSAT.

Președinția susține ca nu e nevoie de nici o ședința, iar avizarea urmează procedura legală.

Surse politice au precizat pentru TVR ca procedura de avizare va fi finalizată în câteva zile și e puțin probabil ca ședința CSAT să fie convocată în perioada următoare.

