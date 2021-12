USR solicită adoptarea cât mai urgentă în Parlament a proiectului privind introducerea certificatului verde

Certificat verde / FOTO: shutterstock.com

"De ceva vreme, nu se mai discută nimic despre certificatul verde. Vedem că a devenit o bătălie de orgolii în noua coaliţie PSD-PNL, cine, ce proiect depune, ce proiect ajunge la dezbatere şi vot în Parlament. Există un proiect depus de Florin Cîţu şi se pare că PSD nu vrea să treacă proiectul lui Cîţu. Pentru asta, domnul Rafila spune că lucrează la un proiect. Însă nu se întâmplă nimic. Auzim doar vorbe şi discuţii, însă nu ajunge nimic pe masa Parlamentului. Fac un apel la actualii guvernanţi: suntem în prag de sărbători, sărbătorile sunt importante pentru toţi, însă guvernanţii să nu uite, să se gândească şi la ce urmează după sărbători, pentru că va veni ianuarie. Europa se pregăteşte de un nou val al pandemiei, trebuie să fim pregătiţi. Certificatul verde este un instrument care ne va ajuta pe noi, ca naţiune, să trecem mai bine peste această bătălie cu coronavirusul", a afirmat Moşteanu după şedinţa Biroului Naţional al USR.



El a spus că numărul vaccinărilor a scăzut şi proiectul trebuie dezbătut cât mai repede în Parlament pentru a putea fi folosit de autorităţi împotriva pandemiei.



"Vă dau un singur exemplu: ieri am avut cele mai puţine vaccinări cu prima doză de la începutul lui septembrie până acum. Dacă în septembrie au fost zile în care se fac vaccinau 100.000 de români, în momentul în care se discuta de adoptarea certificatului verde în Parlament, ieri au fost în jur de 4.000. În ritmul acesta, domnule Rafila, domnule Ciucă, nu o să puteţi proteja românii de valul 5. Vă rog, fiţi responsabili, veniţi cu un proiect, care vreţi dumneavoastră, dar veniţi cu el cât mai repede în Parlament, haideţi să-l dezbatem, să găsim o formă care să treacă şi care să poată fi folosită de autorităţi în perioada care urmează, astfel încât obiectivul fiecărui politician şi mai ales al dumneavoastră, care sunteţi la guvernare, să rămână salvarea fiecărei vieţi omeneşti", a adăugat Moşteanu.



Liderul deputaţilor USR a mai spus că certificatul verde trebuie să fie utilizat în cazul tuturor categoriilor.



"Trebuie să nu discriminăm, trebuie să îl folosim în mod echitabil în toată societatea, însă discuţiile pe fond le vrem aici, în Parlament. Parlamentul este cel care poate adopta sau nu certificatul verde, aşa cum am arătat deschidere şi disponibilitate la primele discuţii din acest Parlament, de luni de zile colegii mei au fost la discuţiile tehnice şi colegii mei medici din Comisiile de sănătate şi foştii miniştri s-au implicat, vedem însă că domnul Rafila a tras frâna de mână. Se vorbeşte din nou de relaxări, toată Europa are un morcov cât casa de la acest Omicron, numai la noi este o mare linişte şi au pus batista pe ţambal pur şi simplu în ceea ce priveşte certificatul verde. Fac un apel la doctorul Rafila, nu la pesedistul Rafila, să dea dovadă de responsabilitate", a arătat Moşteanu.

