ACTUALIZARE. Preşedintele USR Dan Barna a explicat, într-o conferinţă de presă, ce s-a discutat la întâlnirea cu premierul şi cu Ministrul Justiţiei



“A fost o discuţie consistentă, am stat aproximativ 80 de minute. La discuţie a participat şi domnul ministru al Justiţiei. Am avut ocazia să îi transmitem direct doamnei premier punctul de vedere al USR, conform căruia, în acest moment, emiterea unei ordonanţe pe Justiţie, ar crea în România o criză de percepţie, o criză socială fără precedent care ar acoperi cu totul perspectiva preluării Preşedinţiei Consiliului UE. (...) România va prelua în câteva zile cea mai prestigioasă poziţie de politică externă pe care statul nostru a avut-o de la principatele lui Alexandru Ioan Cuza până astăzi. Noi considerăm că o ordonanţă de urgenţă ar crea o vulnerabilitate de mesaj, care, pe toată durata preşedinţiei, ar fi permanent adusă în discuţie. Performanţa României, atâta câtă va fi, va fi umbrită de subiectul unei ordonanţe prin care Guvernul prescrie ceea ce se întâmplă în Parlament. (...) Am solicitat ca, pentru cele şase luni de preşedinţie, Guvernul să nu emită ordonanţe şi să închidă acest subiect”, a spus Dan Barna.

“Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România vă solicită în regim de urgență o audiență pentru a discuta despre planul Guvernului de a modifica prin ordonanță de urgență Codul Penal și Codul de Procedură Penală.

Juriștii grupului USR au realizat o analiză asupra modificărilor recente ale legislației penale care deși au fost declarate constituționale de către judecătorii Curții Constituționale, nu sunt oportune și vor pune în pericol siguranța națională.

Nu există nicio urgență pentru a modifica legislația penală prin OUG, ambele coduri trebuie dezbătute în Parlament, așa cum este normal într-un stat democratic.

Vă reamintim că Uniunea Europeană și în special Comisia de la Veneția au recomandat României ca legile de modificare a Codului Penal și de Procedură Penală să fie dezbătute cu specialiștii în domeniu și întreaga societate civilă.

Audiența pe care o solicităm are ca scop prevenirea unei ordonanței de urgență care va produce efecte grave imediat după adoptare. Această ordonanță ar fi neconstituțională, în condițiile în care modificările Codului Penal și Codului de Procedură Penală sunt încă în dezbatere în Parlament.

Vă rugăm să acceptați întrevederea propusă și să ne anunțați momentul și locul convenabile. Avem încredere că Premierul României, în ierarhia priorităților sale, așează întotdeauna pe primul loc cetățenii și nevoile acestora și respectă Constituția”, se arată în cererea de audienţă a celor de la USR.

