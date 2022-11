USR îşi propune să conducă un pol de dreapta la alegerile din 2024, să revină la guvernare şi să dea noul premier. Programul lui Cătălin Drulă

Obiectivul lui Cătălin Drulă este readucerea USR la guvernare după alegerile din 2024 și realizarea unor proiecte de infrastructură inițiate în perioada în care a condus Ministerul Transporturilor.

În același timp, șeful USR vorbește și despre o reformare a bugetului de stat, dar și despre investiții în spitale regionale și școli.

Cătălin Drulă: "Obiectivul nostru este să oferim acea alternativă în care românii să creadă. (...) Noi venim cu un model de guvernare diferit, ăsta a fost și motivul pentru care ne-am implicat în politică, un model axat pe rezultate. Trebuie reașezat bugetul, trebuie tăiată risipa și investiți acei bani acolo unde contează. Pentru mine știți foarte bine că proiectele din zona de infrastructură de transport sunt cele care îmi sunt cele mai dragi, trecerile Carpaților sunt esențiale."

"Noul USR este liderul Opoziţiei din România. Suntem singura alternativă reală, democratică la guvernarea PSD-PNL. În ultimul an, am adus la lumină abuzurile şi corupţia guvernării, am oprit legile noii securităţi naţionale şi majorarea nedreaptă a salariilor parlamentarilor. Am luptat cu impostura de la vârful Educaţiei, cu afaceriştii de la Interne, cu rusofilii de la Apărare, concediile pe bani publici de la Sănătate sau nedreptatea de la Muncă. Propunem soluţii mai bune pentru reducerea facturilor la curent, limitarea inflaţiei şi oprirea risipei din bani publici", se arată în programul lui Cătălin Drulă.

"Într-un mandat de opt luni la guvernare, USR a pus bazele modernizării României pentru următorul deceniu prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. 30 de miliarde de euro pentru autostrăzi, spitale regionale, şcoli moderne, pensii corecte, digitalizarea administraţiei şi multe altele. Este cel mai amplu program de reforme al României după 1989 şi vedem că PSD şi PNL sunt incapabile să guverneze în folosul oamenilor. După zeci de ani în care nu au construit nimic altceva decât o reţea de clientelism, oamenii care muncesc onest în această ţară au nevoie de un stat care să le fie partener. Şi pentru asta e nevoie ca noul USR să dea premierul în 2024. Doar în felul acesta putem avea garanţia implementării politicilor liberale corecte pentru viitorul României", se mai arată în document.

Cătălin Drulă îşi propune ca, sub conducerea lui, partidul să înscrie, la alegerile din 2024, candidaţi în fiecare localitate din ţară. "Fie că sunt cei care vor să îşi asume o carieră politică pentru binele României sau cei care pur şi simplu vor să contribuie la construcţie cu expertiza şi timpul lor - toţi sunt bineveniţi în acest proiect pentru viitorul României", subliniază el.

