USR a atacat la CCR numirile făcute la Consiliul legislativ, separat de PNL

Dan Barna, co-președintele USR-PLUS / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Relaţia cu PNL este în momentul de faţă, din păcate - vedem urmărind ultimele declaraţii dinspre PNL - este o relaţie de campanie electorală explicită. Subiectul Iordache a fost clarificat foarte bine de colegii mei şi o spun şi aici să nu fie niciun dubiu: niciun deputat USR nu a votat şi nu va vota vreodată pentru Florin Iordache, nici măcar la administrarea beciului unui bloc", a declarat Barna într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

"Lucrurile s-au clarificat, este foarte clar că voturile acelea au venit din zona traseiştilor PNL, aici nu este niciun fel de dubiu. (...) Am anunţat ieri că atacăm la CCR, pentru că folosim toate resursele pe care legea ni le pune la dispoziţie pentru a opri acest fapt abominabil democratic, îndrăznesc să spun, şi deşi termenul pare ciudat şi în momentul în care am anunţat lucrul acesta, am văzut că şi PNL-ul a preluat după două ore acest mesaj, în încercarea de a recupera nişte imagine. Şi noi am depus ieri după-amiază, a fost depusă cererea, vreau să fiu foarte clar a fost depusă cererea de către Grupul parlamentar USR. (...)", a adăugat el.



Barna şi-a exprimat speranţa ca judecătorii CCR să admită cererea USR.



"Sper ca CCR să admită cererea noastră şi Florin Iordache să nu rămână în această sinecură pe care nişte parlamentari au considerat cuvenit să i-o ofere", a mai spus Barna.

