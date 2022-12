Ursula von der Leyen propune noi sancţiuni contra Rusiei. Al nouălea pachet, să includă şi armata şi industria de apărare rusă şi încă trei bănci

''Cele opt pachete de sancţiuni adoptate până în prezent fac deja rău (Rusiei n.red). Dar astăzi creştem presiunea'' ca răspuns la războiul din Ucraina, a declarat Von der Leyen.

Noul pachet de sancţiuni, care necesită aprobarea celor 27 de state membre ale UE, include ''forţele armate ruse, precum şi ofiţeri, întreprinderi din industria de apărare'' rusă şi politicieni, detaliază şefa Comisiei. Potrivit acesteia, este vorba despre persoane care au jucat un rol cheie în ''loviturile cu rachete ruseşti'', în ''răpirea copiilor ucraineni duşi în Rusia'' sau în ''furtul de produse agricole ucrainene''.

Bruxellesul mai propune şi sancţionarea a trei noi bănci ruseşti, impunând în special o interdicţie totală asupra tranzacţiilor Băncii regionale de dezvoltare ruse, ''pentru a paraliza şi mai mult maşina financiară'' a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.



We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty



The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.



Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓