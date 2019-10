Comisarul român, o femeie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Șeful statului român a declarat că va fi vorba de o persoană integră și care are cunoștințele necesare pentru a deține un asemenea post.

"Este clar că avem nevoie o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru a umple poziţia de comisar european, o persoană care sigur ar reprezenta într-un fel şi România în Comisie într-un sens pozitiv. Noi avem oameni competenţi, avem profesionişti, haideţi să-i selectăm şi să-i trimitem la Bruxelles. Doamna preşedinte ales von der Leyen a subliniat şi la discuţia pe care am avut-o ieri că îşi doreşte foarte mult ca România să desemneze o doamnă pentru poziţia de comisar pe Transporturi. Nu am intrat în discuţie pe nume", a precizat şeful statului.

ŞTIRILE ZILEI