Ursula von der Leyen, la semnarea unui parteneriat pentru energie verde, alături de lideri ai României, Georgiei, Ungariei și Azerbaidjanului: Ambele maluri ale Mării Negre nu au fost niciodată mai aproape

Liderii României, Ungariei, Georgiei și Azerbaidjanului au încheiat un acord privind construcţia unui cablu maritim prin Marea Neagră. Interconectorul ar putea deveni o nouă sursă de aprovizionare cu energie pentru Uniunea Europeană, în contextul crizei energetice cauzate de războiul din Ucraina.

ACTUALIZARE Preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, şi premierii Georgiei - Irakli Garibashvili, Ungariei - Viktor Orban, și României - Nicolae Ciucă, au semnat documentul.

ACTUALIZARE Premierul Nicolae Ciucă:

- acordul între guvernele din Azerbaidjan, Georgia, România şi Ungaria privind Parteneriatul strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi "răspunde unei nevoi urgente de a spori ponderea energiei verzi şi securitatea energetică

- Acordul răspunde unei nevoi urgente de a spori ponderea energiei verzi şi securitatea energetică. Prezenţa preşedintelui CE subliniază importanţa strategică a acordului din perspectiva UE. În vremuri de criză trebuie să rămânem uniţi, să ne aducem la un loc potenţialul şi resursele noastre. România este angajată să investească în producţia de energie şi infrastructura energetică şi în cooperare cu partenerii noştri să promoveze securitatea energetică pentru noi şi întreaga regiune. Ca o consecinţă, România va juca un rol important ca ţară de tranzit şi ca un hub energetic, oferind alternative vecinilor şi partenerilor noştri din UE, dar şi Republicii Moldova şi Ucrainei. Acordul reprezintă un pas înainte către întărirea cooperării bilaterale pe termen lung în domeniul energetic

- semnarea acestui document reprezintă o "piatră de hotar importantă în cadrul eforturilor UE de a creşte ponderea energiei verzi în lupta împotriva încălzirii globale şi întăririi capacităţii de a face faţă în acest domeniu

- Putem astfel să facem faţă mai bine provocărilor cu care ne confruntăm cu toţii în criza energetică exacerbată de războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina, de efectele pandemiei, de inflaţie. Piaţa energetică are preţuri mari şi este volatilă în momentul de faţă în toată lumea

ACTUALIZARE Premierul Georgiei - Irakli Garibashvili:

- Parteneriatul în domeniul energiei verzi confirmă disponibilitatea şi dorinţa Georgiei de a coopera în materia asigurării alimentării cu energie electrică regenerabilă

- Problemele geopolitice şi războiul din Ucraina au creat nevoia de diversificare şi de capacitate de a se adapta, mai ales în domeniul energetic. Amplasamentul strategic al Georgiei ne face o punte naturală între Occident şi Asia Centrală.

- Georgia investeşte în lărgirea şi modernizarea infrastructurii energetice şi de comunicaţii, în acord cu normativele europene.

ACTUALIZARE Premierul Ungariei - Viktor Orban:

- Am venit la București după 8 ani și văd dezvoltarea din acești ani, felicit prietenii din România. Această dezvoltare justifică intrarea României în Schengen. Decizia noastră a fost greșită, România ar trebui să intre în Schengen cât mai curând. Asigur prietenii din România de sprijinul nostru.

- Istoria economiei europene, când importam energie și materii prime ieftine din Rusia s-a terminat. Dorim să avem o creştere economică şi securitate. Nu avem însă o strategie nouă şi în această situaţie noi, liderii, trebuie să ne asigurăm că vom asigura popoarelor noastre securitate economică şi energetică. Suntem aici împreună pentru că am fost de acord că soluţia este de a identifica noi surse de energie regenerabilă pentru Europa. Dar asta rămâne doar un vis până în momentul în care vom avea condiţii efective pentru a realiza conexiunile. Avem în jurul Europei astfel de surse, iar regiunea Mării Caspice este o astfel de regiune.

- Avem în jurul Europei resurse de energie verde. Este foarte bine că Azerbaidjanul și președintele Aliyev sunt deschiși Uniunii Europene.

- ne pregătim să construim cel mai lung cablu de transport energetic submarin.

ACTUALIZARE Preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev:

- Această înţelegere este un pas pentru a crea un coridor pentru energia verde. (...) Azerbaidjanul îşi lărgeşte aria de acţiune geografică furnizând gaz către pieţele europene. Este o situaţie de win-win pentru că Europa are nevoie să-şi întărească securitatea energetică, iar Azerbaidjanul are nevoie de pieţe de desfacere pentru resursele uriaşe pe care le are. Astăzi începem să construim un nou 'pod' din Azerbaidjan către Europa. Ţara noastră va deveni furnizor important de energie electrică către Europa, mai ales de energie verde.

- Azerbaidjan a exportat anul trecut 8,2 miliarde metri cubi de gaz către UE, iar anul acesta - 11,3 miliarde metri cubi de gaz. Anul viitor vor fi cel puţin 11,6 miliarde metri cubi de gaz.

ACTUALIZARE Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, declarații:

- De la începutul războiului Rusiei am decis să renunţăm la combustibilul fosil de provenienţă rusă şi să diversificăm opţiunile către parteneri fiabili în domeniul energiei, precum cei de la această masă. Şi funcţionează. Uniunea Europeană a fost capabilă să compenseze reducerile de gaz provenit din Rusia. Dar nu vorbim doar de gestionarea unei situaţii geopolitice noi. Este vorba de crearea unui viitor pentru noi în ceea ce priveşte sursele de energie curate, accesibile şi sigure, iar acestea sunt formele de energie regenerabilă

- Acest proiect va conecta cele două maluri ale Mării Negre şi, mai departe, către regiunea Mării Caspice, atât în ceea ce priveşte comunicarea digitală, cât şi energia

- Cablul electric de sub Marea Neagră prezintă multiple oportunităţi. Acest proiect ar putea aduce Georgiei, o ţară cu destin european, beneficii considerabile. Ar putea transforma ţara într-un hub de energie electrică şi ar putea-o integra în piaţa de electricitate a UE. Cablul de sub Marea Neagră ar putea transporta electricitate către vecinii noştri din Moldova şi Balcanii de Vest şi desigur către Ucraina. Va ajuta la reconstrucţia sistemului energetic ucrainean şi la reconstrucţia ţării

- Putem spune că ambele maluri ale Mării Negre nu au fost niciodată mai aproape

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis face declarații la întâlnirea comună:

- Principalul nostru scop este securitatea energetică și cooperarea regională. Aceste subiecte au fost priorități cheie pentru România, pentru politica noastră externă și pentru strategia națională de dezvoltare. Au reprezentat prirotiăți cheie și pentru UE. În contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, trebuie să colaborăm mai bine și să dăm dovadă de mai multă solidaritate pentru a face față obstacolelor actuale.

- Acest acord constituie un cadru pentru cooperarea pe termen lung între țările noastre, într-o serie de domenii foarte importante. Producția, transportul și comercializarea de energie verde, apoi dezvoltarea tehnologiei de transport, inclusiv un cablu submarin pe sub Marea Neagră. Apoi proiecte privind oxigenul, hidrogenul verde.

- Este vorba despre un acord ambiţios care arată că putem să aducem împreună o contribuţie serioasă la întărirea securităţii energetice europene şi va contribui la o creştere durabilă a cooperării în regiune

- Este bine să ne îndreptăm mai cu curaj către energia verde.

- Este nevoie de mai multe conexiuni, de mai multă colaborare la nivel regional și global.

- Potențialul energiei verzi din zona Caspică este mare.

- Cablul submarin va fi amplasat pe fundul Mării Negre și ne dorim și sprorirea legăturilor de transport maritim de la Constanța, în Georgia.

- Aceste eforturi vor spori conectivitatea și cu Azebaidjanul și mai departe cu Asia Centrală.

- Acordul semnat astăzi este parte din construcția îndreptată spre această direcție.

ACTUALIZARE A ajuns și preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev.

ACTUALIZARE Au sosit și premierul Georgiei - Irakli Garibashvili - și al Ungariei - Viktor Orban.

ACTUALIZARE Ramona Avramescu explică, la TVR Info, semnificația evenimentului de astăzi de la Palatul Cotroceni:

ACTUALIZARE Ursula von der Leyen, scurte declarații:

- Ați avut rezultate pozitive, ați îndeplinit toate criteriile tehnice pentru accederea la Spațiul Schengen. Împreună cu domnul președinte și cu celelalte țări membre dorim să ajungem la o soluție pentru accesarea cât mai rapidă a României în Spațiul Schengen.

ACTUALIZARE Președinta Comisiei Europene are o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Nicolae Ciucă.

ACTUALIZARE Președinta Comisiei Europene este primită de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Este și premierul Nicolae Ciucă, el va participa la semnarea Parteneriatului pentru energie verde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnarea acordului între guvernele din Azerbaidjan, Georgia, România şi Ungaria privind Parteneriatul strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi are loc, sâmbătă, la Palatul Cotroceni, ceremonie la care va participa şi preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar documentul presupune realizarea unui cablu submarin de transport de energie electrică prin Marea Neagră.



Acordul va fi semnat de preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, şi de premierii Georgiei, Irakli Garibashvili, României, Nicolae Ciucă, şi Ungariei, Viktor Orban, a anunţat Administraţia Prezidenţială.



Documentul este fundamentat pe interesele celor patru state legate de consolidarea securităţii energetice naţionale şi regionale şi a conectivităţii în bazinul Mării Negre, diversificarea surselor de aprovizionare, valorificarea potenţialului de producere a energiei regenerabile din zona caspică şi creşterea ponderii energiei regenerabile în mixul energetic naţional, precizează sursa citată.



Acordul cvadrilateral interguvernamental va oferi cadrul financiar şi tehnic pentru realizarea proiectului cablului submarin de transport de energie electrică din surse regenerabile între România şi Azerbaidjan, via Georgia şi Marea Neagră, şi, ulterior, pentru transportul acestei energii către Ungaria şi restul Europei.



Potrivit comunicatului, proiectul cablului submarin de transport de energie electrică prin Marea Neagră face parte din acordurile în domeniul energiei convenite între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, şi Republica Azerbaidjan, acesta fiind, în acelaşi timp, un proiect tip flagship pentru Georgia, ca parte a strategiei EU Global Gateway.

