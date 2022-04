Ursula von der Leyen și Josep Borrell au mers la Bucha. "Lupta voastră este lupta noastră. Europa este de partea voastră"

În timpul unei vizite la Bucha, von der Leyen a spus că cei responsabili pentru atrocitățile comise acolo „vor fi aduși în fața justiției”.

"A fost important să încep vizita mea la Bucha. Pentru că în Bucha umanitatea noastră a fost spulberată. Mesajul meu către poporul ucrainean: Cei responsabili pentru atrocități vor fi aduși în fața justiției", a scris vineri von der Leyen pe contul său oficial de Twitter.

"Lupta voastră este lupta noastră. Sunt astăzi la Kiev pentru a vă spune că Europa este de partea voastră", a adăugat oficialul.

Seara, președintele Comisiei Europene și Înaltul Reprezentant al UE au discuții la Kiev cu președintele Zelenski.

