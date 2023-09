Urmele unor locuinţe vechi de mai bine de 6.000 ani, specifice culturii Precucuteni, descoperite de arheologi la Timişeşti, Neamț

Descoperire arheologică la Timișești, Neamț

Cercetătorul Vasile Diaconu, doctor în ştiinţe, a precizat, pentru AGERPRES, că, pentru a verifica situaţia arheologică a sitului respectiv, colectivul de arheologi care activează la Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ a realizat un sondaj de dimensiuni reduse, dar cu rezultate foarte interesante.



Acesta a explicat că s-a urmărit în principal stabilirea stratigrafiei sitului, dar şi obţinerea unor repere legate de etapele de locuire.



Au fost descoperite cu acest prilej urmele unor locuinţe vechi de mai bine de 6.000 ani, specifice culturii Precucuteni, dar s-au identificat şi complexuri arheologice atribuite epocii bronzului şi epocii fierului.



"Cunoşteam acest sit de mai bine de 10 ani, dar abia acum am reuşit să facem un diagnostic arheologic aici pentru a înţelege mai bine etapele de frecventare a acestui loc. Surprizele nu au încetat să apară, cu toate că am săpat o suprafaţă restrânsă. Deşi partea superioară a depunerilor arheologice a fost afectată de lucrările agricole, unele complexuri s-au păstrat destul de bine. Materialul arheologic este destul de abundent şi spectaculos, atribuit în mare parte Eneoliticului", a declarat, pentru AGERPRES, dr. Vasile Diaconu, responsabil al cercetării arheologice.



Printre descoperirile cele mai interesante se numără mai multe statuete antropomorfe, specifice culturii Precucuteni, dar şi câteva piese de metal, cel mai probabil bronz, şi care sunt legate de etapele mai târzii de frecventare a sitului.



''Aşezarea eneolitică este oarecum izolată pentru că alte situri ale aceleiaşi perioade se află la distanţă de peste 10 kilometri'', a subliniat dr. Vasile Diaconu.



De asemenea, arheologii iau în calcul faptul că populaţiile din epoca bronzului şi cea a fierului care au locuit aici ar fi putut să practice metalurgia, fapt sugerat de bucăţile de metal descoperite.



Situl cercetat recent în comuna Timişeşti este primul care a beneficiat de investigaţii intruzive până acum pe teritoriul localităţii amintite, iar rezultatele îi determină pe arheologi să continue investigaţiile şi în anii următori.



"După ce am realizat această săpătură restrânsă urmează o serie de investigaţii suplimentare care ne vor oferi date preţioase legate de modul de viaţă al comunităţilor preistorice care au locuit aici. Oasele de animale vor fi analizate şi vom avea o imagine a ocupaţiilor legate de creşterea mamiferelor şi vânătoare, vor fi analizate şi unele probe de sol pentru a se stabili anumite componente ale habitatului şi, de asemenea, piesele metalice vor fi studiate pentru a confirma tipul de aliaj folosit'', a precizat Vasile Diaconu.

ŞTIRILE ZILEI