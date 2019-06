Urmările viiturilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Și tot în Buzău, zeci de salvatori caută un bărbat de 80 de ani, dat dispărut. Dezastrul se poate repeta, pentru că sunt anunţate alte ploi puternice.

Informarea meteo de vremea rea ce vizează toată ţara a fost prelungită până vineri seară.

4.000 de oameni sunt acum izolați. Oamenii descarcă din mașini cumpărături sau alte bunuri și apoi le cară în spate prin hăul cascat în drum.

La nici 2 km de locul unde șoseaua s-a prăbușit în apele învolburate, râul Slănic a șubrezit acest drum pe încă 50 de metri, în zona Mânzăleşti.

Autoritățile au trimis în zonă utilaje pentru devierea cursului râului și pentru umplerea porțiunii prăbușite cu balast. Lucrările vor fi de durată și implică regularizarea râului.

Drumul național 10 care leagă Buzăul de Brașov a fost acoperit de tone de aluviuni, bolovani și mâl.

Între timp, pe Dunăre, din cauza viiturilor din ultimele zile, vin din amonte animale moarte și tone de gunoaie. La Galați, în zona trecerii cu bacul, pompierii au muncit toată dimineața pentru a scoate cadavre din apă.

Am fost solicitați pentru a scoate animale moarte prinse în banchiza de lemne și copaci căzuți din preajma trecerii bac, am reușit să scoatem 11 animale, am mai rămas, din păcate, 3, spune Ștefan Diaconu, de la ISU Galați.

Apele Dunării sunt în creștere așa că hidrologii au instituit, începând cu data de 8 iunie și până pe 15 iunie cod portocaliu de inundații în județele din sudul țării și cod galben la Galați și Brăila.

