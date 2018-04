Premiile Pulitzer 2018 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cel mai mare scandal din ultimele decenii de la Hollywood a fost declanşat de ziariştii Jodi Kantor şi Megan Twohey de la New York Times precum şi Ronan Farrow de la The New Yorker.

Producătorul Harvey Weinstein a fost acuzat de mai multe actriţe că le-a hărţuit sexual. Articolele au declanşat un adevărat tăvălug de mărturisiri - care au dus la crearea mişcării #MeToo şi la căderea în dizgraţie a zeci de personalităţi de la Hollywood, inclusiv vedete precum Kevin Spacey sau Louie CK.

Reporterii de la New york Times şi New York Post au câştigat cel mai important Premiu Pulitzer - cel pentru jurnalism în serviciul public.

Ronan Farrow, jurnalist la The New Yorker: "Nu am fost surprins că a fost o ştire uriaşă, că a atins adevăruri adânci, demult nespuse, care aşteptau să ajungă la lumină. Dar nu cred că putea cineva să anticipeze uriaşa mişcare a victimelor abuzurilor care au făcut dezvăluiri în toate domeniile."

Premii Pulitzer s-au mai acordat pentru materialele despre incendiile de vegetaţie care au devastat regiunile viticole din California în toamna anului trecut, implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite şi construcţia zidului de la graniţa cu Mexicul.

Mai puţin cunoscut este însă faptul că sunt Premii Pulitzer şi pentru muzică. Anul acesta este laureat în premieră rapperul Kendrick Lamarr.

Kendrick Lamar: "Îmi place să pun multe înţelesuri, jocuri de cuvinte şi mesaje în muzica mea pentru că vreau ca ea să dăinuie mai mult de două săptămâni. Mai mult decât preocupările tinerilor. Ascultăm şi după aceea trecem la următoare. Vreau ca eu şi muzica mea să contăm şi peste încă 20 de ani."

Până acum Premiile Muzicale Pulitzer se acordau doar unor producţii de muzică clasică. Kendrick Lamarr este una din marile revelaţii ale muzicii hip-hop şi rap din ultimii ani, distins cu 12 premii Grammy.

ŞTIRILE ZILEI