Președintele Klaus Iohannis spune că 2019 a fost un an al victoriei democrației și speră ca 2020 să confirme acest drum.

"Dragi români, 2019 a fost anul victoriei democraţiei şi al implicării civice, când am arătat tuturor că suntem o naţiune unită în jurul unor valori şi idealuri comune. Am deplină încredere că în acest nou an care stă să înceapă vom rămâne însufleţiţi de visul nostru pentru o Românie mai bună. Să construim împreună aşadar, cu solidaritate şi speranţă, România normală, ţara care devine cu adevărat acasă pentru toţi românii, oriunde s-ar afla. Un An Nou fericit tuturor! La mulţi ani!" - este mesajul preşedintelui Klaus Iohannis, postat pe pagina sa de Facebook.

„Vă doresc un an nou îmbelșugat , cu multe realizări și armonie”, transmite într-un mesaj și președintele Senatului , Teodor Meleșcanu.

Chiar și în prag de An Nou, Președintele Camerei și al PSD, Marcel Ciolacu, e cu gândul la lupta politică

„Va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român! Niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalitățile, incompetența și amatorismul acestei guvernări care distruge tot ceea ce s-a făcut bine în România. Vă doresc un An Nou mai bun, cu sănătate și prosperitate! La mulți ani 2020!”

La rândul sau, premierul Ludovic Orban vorbește despre 2020 ca despre un nou început.

„Să privim ceea ce lăsăm în urmă ca pe o pildă despre ce avem de făcut, pentru a împlini cu adevărat visul de libertate, democrație și prosperitate, care i-a mobilizat pe români cu 30 de ani în urmă împotriva totalitarismului.

Întâmpinăm noul an cu speranță și încredere în drumul pe care ni l-am ales, din nou în marea familie europeană și parteneri apreciați ai Alianței Nord-Atlantice. Să ne bucurăm de tot ceea ce am reușit împreună!”

Parlamentul este în vacanță până pe 1 februarie, dar de săptămâna viitoare cei mai mulți politicinei își reiau activitatea.

