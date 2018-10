În urmă cu câteva ore, a scăzut în intensitate și a fost retrogradat în categoria 1 pe o scară de 5. Totuși, uraganul Michael se deplasează în continuare cu vânturi foarte puternice, de 150 km/h, deasupra statului vecin, Georgia.

Guvernatorul Floridei, Rick Scott, a apreciat uraganul ca fiind unul 'monstruos', iar președintele Donald Trump a spus se va duce foarte curând în Florida.

Aproximativ 500 de mii de oameni din statele Florida, Alabama și Georgia nu mai aveau curent. Florida a mai fost lovită dur de uraganul Irma în urmă cu un an.

Hurricane Michael tore off roofs as its powerful winds and devastating storm surge wreaked havoc in Panama City Beach, Florida https://t.co/5brvsg2Jfs pic.twitter.com/PtCuMUfvZV