Uraganul Florence pierde în intensitate și devine unul de categoria 2

Potrivit EFE, uraganul Florence a scăzut la categoria 2, cu vânt de până la 175 km/h, în drumul său spre coasta SUA, de care îl mai despart circa 450 de km.



În ultimul său buletin de la ora locală 23.00, miercuri (03,00 GMT, joi), NHC a informat că ochiul uraganului Florence se află la 455 km est-sud-est de Wilmington, Carolina de Nord, şi la 520 km de Myrtle Beach, Carolina de Sud.



În aceste ore, uraganul avansează în direcţia nord-vest cu 28 km pe oră.



Florence a pierdut în ultimele 24 de ore două categorii de intensitate pe scara Saffir-Simpson, scăzând de la 4 la 2.



În ciuda diminuării forţei, experţii avertizează că potenţialul distructiv al uraganului rămâne intact.

