Accidentul a avut loc în jurul orei 14.30. Avionul Mig 21 LanceR decolase cu puțin timp în urmă de la baza aeriană din Câmpia Turzii, pentru un zbor de instrucție cu alte două aeronave de același tip. În timpul misiunii, pilotul a raportat că se află într-o situație de urgență și s-a catapultat.

Avionul s-a prăbușit în apropierea satului Dedrad din județul Mureș. Martori ai accidentului au fost primarul comunei Botoş, care a și ajuns primul la fața locului, și ciobanii de pe dealurile din zonă. Din fericire, avionul a căzut într-o zonă nelocuită.

DINU COTOI, primarul comunei Botoş, județul Mureş: “Încă din aer am văzut că sunt probleme, când avionul se îndrepta cu botul - să mă exprim aşa - înspre pământ, în jos, şi faptul că s-a catapultat pilotul. Şi atunci am pornit cu viceprimarul. Am venit, l-am găsit, l-am ridicat pe pilot, acuza dureri de spate, l-am pus în maşină, l-am scos spre ambulanţă.

Pilotul era în stare stabilă când au ajuns salvatorii. Bărbatul a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Târgu Mureș, apoi la Spitalul Militar din București.

Locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din 2008, are o experiență de 600 ore de zbor pe aeronave supersonice și este certificat ca pilot operațional pe aeronave MiG-21 LanceR. Acestea sunt cele sunt unele dintre cele mai vechi din dotarea armatei române. Primele au fost achiziţionate în 1962.

Deși, după Revoluție, Forţele Aeriene Române au iniţiat un program de modernizare, zeci de aparate de zbor au fost implicate în incidente aviatice grave. Ultimul a avut loc în 2018, când un MiG 21 LanceR s-a prăbuşit la un show aviatic la baza aeriană Borcea, ducând la moartea pilotului.

UPDATE Pilotul a ajuns cu o aeronavă la București și va fi internat la Spitalul Militar Central.

UPDATE O echipă TVR este acum la fața locului, acolo unde se află și echipele de investigatori. Mădălina Vlăsceanu ne spune care sunt ultimele vești: Avionul a căzut pe pășunea comunală din Suseni, la aproximativ 15 minute după decolare. Din fericire, departe de casele oamenilor, însă a băgat spaima în ciobanii aflați cu oile la păscut în zonă. Aici au ajuns și echipele de investigatori care vor strânge dovezile necesare pentru a stabili apoi cauzele prăbușirii. Cazul este cercetat de Parchetul Militar, iar circumstanțele accidentului vor fi investigate de o comisie numită de șeful Statului Major al Apărării. Celelalte două aeronave care participau la zborul de instrucție s-au întors fără probleme în bază. Însă, în conformitate cu procedurile-standard, au fost sistate zborurile de instrucţie cu acest tip de aeronavă până la finalizarea anchetei de specialitate.

UPDATE Imagini de la locul accidentului:

UPDATE Starea de sănătate a locotenent-comandorului Andrei Criste, care s-a catapultat marți, 20 aprilie, este stabilă, potrivit MApN. Ofițerul este, în prezent, internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde a fost evaluat de o echipă medicală, care a constatat că viața sa nu este în pericol și a autorizat transferul pacientului, la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București, pentru tratament de specialitate și recuperare. Transferul va fi realizat în cursul acestei seri, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române.

Locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din anul 2008 și are o experiență de 600 ore de zbor pe aeronave supersonice, fiind certificat ca pilot operațional pe aeronave MiG-21 LanceR.

Aeronava implicată în incidentul aviatic decolase în jurul orei 14.00 de pe baza aeriană din Câmpia Turzii, pentru a executa un zbor de instrucție împreună cu alte două aeronave de același tip.

În timpul executării misiunii, pilotul a raportat că se află într-o situație de urgență și s-a catapultat, aeronava prăbușindu-se în zona localității Dedrad, județul Mureș, în afara ariilor locuite. Celelalte două aeronave au revenit în bază, în siguranță, în jurul orei 15.00. Cazul este cercetat de Parchetul Militar, iar circumstanțele accidentului vor fi investigate de o comisie numită de șeful Statului Major al Apărării. De asemenea, în conformitate cu procedurile-standard, au fost sistate zborurile de instrucţie cu acest tip de aeronavă până la finalizarea anchetei de specialitate.

UPDATE Pilotul are 35 de ani și peste 600 de ore de zbor și urmează să fie adus în București, la Spitalul Militar, pentru investigații.

UPDATE Pilotul este transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Târgu-Mureș, pentru o evaluare a stării de sănătate.

O aeronavă MIG 21 Lancer din cadrul Bazei 71 Aeriană Cîmpia Turzii, care efectua un zbor de instrucție, s-a prăbușit marți, 20 aprilie, în jurul orei 14.30, în apropierea localității Dedrad, județul Mureș, într-o zonă nelocuită - transmite Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat.

Pilotul a reușit să execute manevra de catapultare și este în stare stabilă, conștient și cooperant cu echipele de intervenție ajunse la fața locului.

Conducerea bazei aeriene a pus în aplicare de urgență planul de intervenție în astfel de situații, iar o comisie numită la nivelul Statului Major al Forțelor Aeriene se va deplasa de urgență la locul prăbușirii, pentru investigarea evenimentului.

Din primele informații, pilotul s-a catapultat, transmite Adelin Petrișor, pentru Telejurnal. În acest moment, Armata Română are 2 escadrile de avioane MIG 21 Lancer, una la baza din Fetești și una la Câmpia Turzii. Acest proces de catapultare este aproape 100% sigur, foarte mulți piloți s-au salvat, de-a lungul timpului, în acest fel. Ultimul accident cu un MIG 21 a avut loc acum 3 ani, în iunie 2018, când avionul a căzut chiar în timpul unui show aviatic, la baza de la Fetești, atunci pilotul a murit.

