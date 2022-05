UPDATE Starea fetiței căreia i s-a transplantat o bucată de ficat este stabilă, spun medicii. Și celălalt pacient merge bine. Ambii sunt încă intubați

Dr. Irinel Popescu

ACTUALIZARE Ministerul Sănătății: Transplantul hepatic la fetiţa de 5 ani cu Boala Wilson a fost realizat cu succes. La Spitalul Grigore Alexandescu va fi un centru de transplant hepatic pediatric.

"Evoluția ambilor e favorabilă, mai ales a fetiței. E important ce se întâmplă în primele zile postoperator", a anunțat, duminică, prof. dr. IRINEL POPESCU, coodonatorul Centrului de Transplant Hepatic, Institutul Fundeni.

Citiți și Fetița cu hepatită a ieșit din operația de transplant de ficat. Medicii spun că este în stare stabilă

Și medicul Dana Tomescu a confirmat că "veștile sunt bune":

Prof. univ. dr. DANA TOMESCU, șef Secție ATI, Institutul Fundeni: "Veștile sunt bune acum, mereu suntem rezervați în prognostic. Perioada a fost extrem de dificilă imediat după nouă grefă, fragmentul hepatic a avut o întârziere de funcție, ca un fel de siderare a grefei, și a necesitat măsuri extrem de invazive de ATI, hemodializă, curățare plasmă, sistemul de coagulare este extrem de alterat. A avut o perioadă când sângele nu s-a coagulat, ceea ce a fost un moment foarte dificil, dar după ATI și reanimare suntem acum optimiști, grefa funcționează. Când da semne clasice de trezire, o detubăm".

Medicul Dana Tomescu a mai spus că acum "lucurile sunt oarecum controlate", dar că "cele rele vin brusc, cele bune vin lent", "am depășit partea operatorie, care e un succes, acum vedem toleranța, e un copil imunosupresat, subnutrit, plus cu infecții antecedente, toate astea, pe intervenție mare, sunt factori de risc în timp". Ea a spus că fetița are în tratament antibiotic, sânge deleucocitat, "încercăm să nu ratăm nimic din ce poate fi".



"Amenințarea cea mai mare e infecția, ea ar putea pleca acasă în 2 săptămâni, poate o să stea mai mult în Terapie. Infecția poate veni de la orice" - a completat dr. Irinel Popescu.

ŞTIRILE ZILEI