Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor se reunesc la ora 12.00 pentru a stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse vineri seara de parlamentarii USR PLUS şi AUR. Social-democraţii au anunţat că sunt dispuşi să voteze moţiunea, dar numai dacă toate semnăturile vor fi validate şi dacă va fi stabilit calendarul pentru dezbatere şi vot.

ACTUALIZARE Toți parlamentarii AUR care au semnat moțiunea sunt luni la Parlament. Potrivit unor surse, listele cu semnături au fost refăcute, atât de AUR, cât și de USR-PLUS, a transmis Marius Vulpe, jurnalist TVR, pentru Telejurnal TVR 2.

Inițiatorii moțiunii redepun listele cu semnături, cerând Birourilor permanente reunite continuarea procedurii de validare a moțiunii.

Liberalii susțin într-o solicitare că sunt prea multe ștersături pe lista semnăturilor, că acestea nu sunt depuse în original și că o bună parte din parlamentarii semnatari nu erau în țară în momentul strângerii semnăturilor.

ACTUALIZARE Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a sosit la ora 12.00 la ședința Birourilor reunite.

ACTUALIZARE "Este dreptul parlamentarilor să depună o moțiune de cenzură și mi se pare absolut imoral să folosești aceste tertipuri pentru a împiedica acest proces constituțional firesc", a declarat Anca Dragu, președintele Senatului.

ACTUALIZARE Senatorii PNL vor solicita la Birourile permanente reunite verificarea legalităţii semnăturilor de pe moţiunea de cenzură depusă vineri seară, a anunţat liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu.

"Vrem să ne asigurăm că situaţia legalităţii celor peste o sută de semnături ale moţiunii de cenzură este îndeplinită. Atât şi nimic mai mult. Avem nişte suspiciuni şi vrem să verificăm acest lucru. Dacă Biroul permanent apreciază că observaţiile noastre sunt întemeiate, poate dispune verificarea celor semnalate de noi. Vedem dacă au fost respectate prevederile legale", a declarat Daniel Fenechiu pentru Agerpres.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a precizat că semnăturile pentru moţiunea de cenzură sunt "absolut legale, perfecte, sunt semnături olografe".

Conform unor surse politice, munca unei eventuale comisii de verificare a semnăturilor de pe moțiune ar putea dura două săptămâni, suficient cât votul să fie împins până după Congresul PNL.

ACTUALIZARE Purtătorul de cuvânt al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, consideră că o contestare a semnăturilor de pe moţiunea de cenzură reprezintă doar "o perdea de fum".

Într-o conferinţă de presă susţinută la Camera Deputaţilor, el a afirmat că autenticitatea unei semnături poate fi contestată doar de către semnatar şi a reamintit că, în ultimul an, în contextul pandemiei de coronavirus, au fost admise de mai multe ori semnături olografe, trimise scanat de către parlamentari care susţineau diverse iniţiative legislative.

Moşteanu şi-a exprimat speranţa ca în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, care urmează să aibă loc la ora 12.30, preşedintele Klaus Iohannis îi va cere premierului Florin Cîţu să facă "un pas în spate".

ACTUALIZARE Iniţial, Birourile permanente reunite ale celor două Camere fuseseră convocate vineri, la ora 23.00, dar şedinţa nu a putut avea loc din lipsă de cvorum și a fost amânată pentru sâmbătă. Nici sâmbătă nu a fost întrunit cvorumul necesar, şedinţa fiind programată pentru luni.



"Nu a existat cvorum din nou. Au fost prezenţi 6 membri ai Biroului permanent de la Senat şi 6 membri de la Camera Deputaţilor. Deci - 12. Cvorumul necesar pentru şedinţă este de 14 membri. Am convocat o nouă reuniune a Birourilor permanente reunite pentru ziua de luni, la ora 12.00", a declarat, sâmbătă, la Blaj, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, citat de Agerpres.



Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri seara.



Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor în ziua în care aceasta a fost depusă.



Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.



Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.

Premierul Florin Cîţu a afirmat duminică, la Blaj, în contextul în care există politicieni care susţin că ar fi suspiciuni cu privire la unele semnături de pe moţiunea depusă de USR PLUS şi AUR, că, dacă acest lucru ar fi adevărat, cei care au făcut asta trebuie să răspundă.



Întrebat duminică la Blaj, unde a participat la şedinţa Colegiului Director Judeţean al PNL Alba, dacă deţine informaţii că ar exista semnături false pe moţiunea depusă de USR PLUS şi AUR, Florin Cîţu a răspuns că nu cunoaşte acest lucru.



"Nu am informaţiile acestea, dar vă spun atâta: dacă există semnături false pe o moţiune, cei care au făcut acest lucru trebuie să răspundă. Şi dacă USR s-a asociat şi cu o moţiune cu semnături false, deja lucrurile arată foarte trist", a declarat Florin Cîţu, citat de Agerpres.



Deputatul PNL de Alba Florin Roman a susţinut, duminică, într-o postare pe Facebook, că moţiunea ar fi însoţită de peste 30 de semnături scanate, copiate din tabele şi cu suspiciuni de falsificare.

