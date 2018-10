De 41 de ani, România este ferită de un dezastru major. Nimeni nu ştie când ar mai putea fi un cutremur. Cu hărţile de risc în faţă, specialiştii au făcut un scenariu şi au vrut să vadă cât de pregătite sunt toate forţele de intervenţie să facă faţă unei situaţii reale. Aşa că, timp de 5 zile, se joacă filmul unui seism de magnitudine 7,5. Ar fi avut loc dimineaţă, într-o zi de lucru din săptămână, la ora 8 şi 37 de minute. Toate autorităţile din ţară au intrat în alertă sub comanda Centrului Naţional, activat în afara capitalei, la Ciolpani. Preşedintelui ţării i-a fost solicitat decretul de instituire a stării de urgenţă. Sâmbătă a fost prima zi de exercițiu.

Exercițiu de alarmare în caz de cutremur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Potrivit scenariului exercițiului Seism 2018, cutremurul a avut loc în Nereju, Vrancea, s-a produs la ora 8.37, la o adâncime de 145 de km și a durat 57 de secunde. În primă fază, toate liniile de comunicație au căzut și, mai bine de o oră, autoritățile au acționat în baza protocoalelor cunoscute, și nu a ordinelor directe primite de la centru.

Cel mai afectat a fost municipiul București. S-ar fi înregistrat 400 de morți și 600 de răniți. 200 de clădiri s-ar fi prăbușit, 800 ar fi fost afectate grav și 1400 afectate mediu.

În cadrul exerciţiului se prevede transportarea răniţilor în țară dar şi în străinătate, pentru că nu se știe sigur dacă spitalele din ţară vor face faţă numărului mare de răniţi.

Conform scenariului, la Bucureşti este folosită o morgă mobilă pentru preluarea decedaţilor din trei locaţii - Academia de Poliţie, sediul Academiei Române de pe Calea 13 Septembrie şi Industria Iutei din sectorul 5.

După mai bine de o oră de la producerea seismului au început să se reia telecomunicațiile pe telefonie mobilă.

Au fost alertate toate unitățile subordonate ale IGSU, iar mai multe echipaje de pompieri din țară s-au deplasat spre Capitală. Peste 200 de mașini speciale și peste 700 de oameni au fost mobilizaţi pentru intervenţii.

La Ciolpani a fost activat Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.

Sunt 11 corturi în care stau cei care coordonează operațiunea. Este o misiune contra cronometru: toți cei care participă la exercițiu acționează ca și cum acest scenariu sumbru ar fi real.

Exerciţiul naţional "Seism 2018" urmărește testarea concepţiei de răspuns la cutremur, modul în care reacţionează fiecare dintre judeţele ţării şi modul în care reacţionează autorităţile, a declarat secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.

"Nu avem informaţii când apare un cutremur. Rugămintea către populaţie este ca nimeni să nu se panicheze că noi facem exerciţiile acestea. Avem informaţia pe care toţi o ştim, cândva poate să apară ceva, iar Bucureştiul este o zonă care este supusă riscului seismic. Deci faptul că facem exerciţii trebuie să fie un lucru îmbucurător (...) Vreau să îi asigur pe toţi că faptul că facem un exerciţiu nu înseamnă că mâine va fi un cutremur", a declarat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă, sâmbătă, la sediul MAI.

În cele cinci zile de exercițiu, salvatorii vor primi diferite scenarii și vor trebui să acționeze și să rezolve problemele.

Peste 700 de angajaţi ai instituţiilor din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) au fost mobilizaţi pentru acest exerciţiu.

Românii vor colabora inclusiv cu salvatori din străinătate. Există o coordonare şi cu un exercițiu la nivel european, numit Modex.

ACTUALIZARE 17.00 MApN a început instalarea spitalului de campanie ROL2 în poligonul Centrului 70 Geniu Aviație din Pantelimon.

ACTUALIZARE 16.06 Declarații Raed Arafat, secretar de stat în MAI. Primele concluzii ale exercițiului de simulare:

-La ora 10.07, a fost activat Comitetul pentru Situații de Urgență de la nivelul Municipiului București, o nouă ședință urmând a se desfășura la ora 18.00.

- Am stabilit la Comitetul pentru Situații de Urgență că vom apela la sprijin international

- Forțele inspectoratelor județene pentru situații de urgență au început deplasarea spre Capitală, în baza concepției de intervenție în situație de seism major, nefiind nevoie de un ordin explicit în acest sens.

- O parte din forțe, din județele Teleorman, Covasna și Brașov acționează deja la nivelul municipiului București. Alte forțe ISU din județele neafectate de seism sunt în deplasare spre zonele afectate.

- A fost propusă instituirea stării de urgență, ce urmează a fi supusă spre aprobare președintelui României

- Situația la nivel medical: 280 de paturi de terapie intensivă libere în toată țara.

- Am utilizat pe plan național mai multe forțe

- avem 750 de persoane mobilizate la nivelul întregii țări, salvatori și personal medical

- Pagube: peste 1000 de victime, dintre care peste 400 de persoane decedate

- peste 200 de clădiri prăbușite

Bucureștiul, cel mai afectat de seism

În Capitală e mobilizare maximă. Aici sunt estimate cele mai mari probleme, în cazul în care ar avea loc un cutremur de o mare magnitudine.

De la ora 9.00, de când s-a dat oficial alarma, toate structurile care trebuie să intervină au împânzit zonele cele mai vulnerabile. Potrivit scenariului, în Centrul Vechi al Capitalei, cel puțin 12 clădiri s-au prăbușit.

Sute de răniți, potrivit scenariului. Spitalele sunt în alertă

Toate spitalele din Capitală sunt în alertă. Medici şi asistente au fost chemaţi de acasă, imediat după activarea exerciţiului de cutremur. A fost amenajat char şi un spital mobil, iar stocurile de medicamente şi materiale sanitare din unităţile de primi urgenţe au fost suplimentate. Potrivit scenariului pregătit de experţi, sute de persoane din Capitală ar fi rănite. Spitalul de Urgenţă Floreasca îi preia.

Un prim punct de triaj a fost organizat în faţa spitalului. Se face un nou triaj al supravieţuitorilor în holul unităţii de primiri urgenţe, în funcţie de gravitatea rănilor. Victimele în stare critică sunt îngrijite în locul în care de obicei se face triajul pacienţilor.

Medicii se aşteaptă să fie aduse sute de victime. Medicamentele şi materialele sanitare ar urma să le ajungă pentru aproximativ trei zile în condiţiile în care toate locurile ar fi ocupate cu pacienţi.

Din cauza exerciţiului, rudele pacienţilor care sunt acum internate în spital au fost nemulţumite.

Unii dintre medicii de la Floreasca au fost trimişi să îngrijească răniţi într-un spital mobil ridicat în apropierea Palatului Parlamentului.

30 de pacienţi pot fi îngrijiţi în punctul medical mobil. După ce sunt stabilizaţi, vor fi trimişi către spitale. Acolo au fost ridicate şi mai multe corturi în care medicii se pot odihni. Altele sunt folosite ca birouri sau depozite pentru materiale sanitare şi medicamente.

ACTUALIZARE 14.03 Declarații ale premierului Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Naţional pentru Situații de Urgenţă de la Ciolpani:

- Este un exercițiu foarte important, care ne va permite să vedem cum se face mobilizarea, dar și să vedem dacă există deficiențe și cum le putem înlătura

- Exercițiul are participare internațională și se va desfășura timp de 5 zile, 24 de ore din 24

- Nu am emoții, am încredere în desfășurarea acestui exercițiu

- Întotdeauna trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a răspunde unei asemenea provocări

- Acest exercițiu ne va permite să vedem dacă sunt probleme

- Vom face o deplasare și în teren

ACTUALIZARE Primele efective care au început deplasarea catre zona afectată de cutremur, respectiv Bucuresti, sunt: 26 de subofițeri și 1 ofițer cu 4 ambulanțe SMURD tip B, 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de descarcerare grea si o ambulanță terapie intensivă mobilă SMURD C. ISU DOBROGEA CONSTANTA

ACTUALIZARE 10.35 Secretarul de stat Raed Arafat, declarații despre Exerciţiul naţional "Seism 2018", declanșat sâmbătă:

- Exercițiul durează 5 zile

- Exercitiul este monitorizat de experți de la UE și NATO, dar și din Statele Unite

- Exercițiul va avea o participare internațională

- Încercăm ca exercițiul să nu afecteze foarte mult activitatea zilnică din București

- Va fi o parte de simulare medicală, în spitalele mobile

- centrul Bucurestiului este cel mai impactat- conform scenariului, în Centrul Vechi sunt 12 clădiri prăbușite

- Între Bl. Stefan cel Mare și Calea Dorobanti sunt 4 clădiri prăbusite

- este avariată o parte a spitalului Colentina

- Momentul este o zi de lucru normală sau o zi de recuperare - nu toată lumea e acasă

- În acest exercitiu sunt implicate toate ministerele

- Nu facem un show din acest exercițiu.

- exercițiul are un rol de verificare a organizării, a concepției, a diferitelor segmente, a relației între noi și alte autorități, dar și un rol educativ și de instruire - și pe partea de căutare-salvare, dar mai ales pe partea medicală. Vom rula 3000-3500 de persoane rănite în cadrul exercițiului.

- faptul că facem un exercițiu, nu înseamnă că mâine va fi cutremur

- acest exercițiu poate să ajute la o recapitulare a modului de reacție

- Sistemul Ro Alert nu a fost folosit la exercitiul de azi

ACTUALIZARE La ora 10.30 la sediul Ministerului Afacerilor Interne, va avea loc o conferință de presă, ce va fi susținută de către secretarul de stat Raed Arafat.

Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici.

În acest context, au fost alertate toate unităţile subordonate ale IGSU, iar mai multe echipaje de pompieri din ţară se deplasează spre Capitală.

Totodată, la Ciolpani a fost activat Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

Exercițiul va dura până în data de 18 octombrie. Este un exercițiu internațional, la care participă 26 de state. Timp de cinci zile vor fi simulate diverse situații, atât pe timp de zi, cât și noaptea.

ŞTIRILE ZILEI