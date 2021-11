UPDATE Proiectul privind obligativitatea certificatului verde COVID pentru angajați, la Camera Deputaților. Amendamentele, până vineri

Muncitor - certificat verde, certificat COVID / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

ACTUALIZARE Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor s-a reunit în prima sa şedinţă pe tema proiectului privind certificatul verde COVID, aceasta fiind destinată depunerii de amendamente.

Şedinţa a avut loc pe fundalul unor proteste ale grupului parlamentar AUR.

"Senatul nu a adoptat practic acest proiect. Ca lumea să fie bine informată, pot să vă spun că certificatul verde, în sine, este doar o aplicaţie de telefon utilizată la nivel european pentru libera circulaţie. Această aplicaţie are în spate trei modalităţi prin care se verifică ce se întâmplă cu acest cetăţean european - un pacient care a trecut prin boală şi dovedeşte acest lucru, un pacient care este testat şi un pacient care este vaccinat sunt cele trei variante prevăzute de certificatul verde. Pot să vă spun din start că nu vom fi de acord cu introducerea unor discriminări la nivel de principiu şi, personal, o spun ca medic şi ca medic specialist de sănătate publică, că nu voi fi de acord cu aceste discriminări, ca să fim foarte clari", a precizat social-democratul Florin Buicu, vicepreşedinte al comisiei, citat de Agerpres.

El a solicitat să vadă amendamentele celorlalte grupuri parlamentare. "N-au fost depuse până în acest moment amendamente, în zilele următoare", a precizat preşedintele comisiei, Nelu Tătaru.



Deputatul PSD Alexandru Rafila a amintit că în toate ţările din Uniunea Europeană discuţiile referitoare la certificatul verde s-au făcut în vară. "Se invocă urgenţa acestei legi. (...) Noi n-am făcut nimic în vară. Am favorizat prin lipsa de acţiune transmiterea bolii în comunitate şi am ajuns într-o situaţie limită. (...) Trebuie să găsim o soluţie care să nu fie discriminatorie, care să nu fie sub presiune, să fie aplicabilă şi care să nu facă rabat de la toate cele trei elemente care constituie acest certificat, care nu e verde, e un document electronic. (...) Sigur, nu ne putem situa în afara Uniunii Europene", a spus Rafila.



La rândul ei, deputatul PSD Cristina Dinu a arătat că în această comisie s-au dezbătut "fără presiune" şi "fără patimă" probleme delicate pentru sănătatea românilor zile în şir şi a fost ascultată toată lumea. "Niciunul dintre noi nu are nimic de ascuns, fiecare dintre noi încercăm să găsim soluţii de sănătate pentru o problemă majoră şi presiunea care se face în acest moment asupra noastră nu cred că este o soluţie. Evident că vom aştepta conform regulamentului pentru amendamente şi pentru dezbaterea lor data de 12 noiembrie. Noi n-am avut niciun moment în minte să nu respectăm regulamentul, dar niciodată nu am refuzat o discuţie mai ales pe un subiect care arde", a adăugat Dinu.



Deputatul AUR Sorin Muncaciu a arătat că nu este cvorum de şedinţă, iar Nelu Tătaru a informat că în şedinţă nu se va lua nicio decizie, ci doar s-a respectat o decizie a plenului. "La nivelul societăţii există o mare anxietate în ceea ce priveşte acest certificat verde. Noi vorbim aici de restricţionarea dreptului la muncă. (...) Există o mare anxietate la nivel naţional, pentru că cei care au introdus această lege au pus în balanţă pe cei vaccinaţi şi pe cei nevaccinaţi. (...) Pe de altă parte, avem un protest permanent faţă de felul în care a fost gestionată pandemia. Aţi întors spatele medicinei tradiţionale, aţi întors spatele studierii şi aplicării unei medicaţii", a susţinut Muncaciu.

În acest punct al dezbaterilor, Tătaru a declarat şedinţa închisă, cu precizarea că nu există deocamdată amendamente.

ACTUALIZARE "După cum ştiţi, proiectul privind certificatul verde a fost respins în Senat, cu amendamentele care au venit. Noi îl luăm de la forma iniţială în acest moment. Deci va trebui să discutăm, conform deciziei Biroului permanent de săptămâna trecută, până pe 12 (noiembrie - n.r.) aceste amendamente. Astăzi şi mâine vom avea la nivelul Comisiei de sănătate întâlniri cu vicepreşedinţii din grupurile parlamentare, în care vom discuta amendamente. Când vom avea un consens, vom face o şedinţă a Comisiei de sănătate în care vom da un raport preliminar, care va merge în celelalte comisii", a declarat Nelu Tătaru, la Parlament, citat de Agerpres.



Întrebat ce se va întâmpla cu angajaţii care nu pot face vaccinul anti-COVID, Nelu Tătaru a arătat că sunt mai multe amendamente, inclusiv de la PSD, care prevăd între altele ca 60 de zile testele să fie plătite de la stat sau posibilitatea eliberării unui certificat verde la 10 zile după prima doză.



"Sunt deschis la orice discuţii de amendamente cu celelalte grupuri parlamentare. În acest moment noi luăm de la zero această iniţiativă legislativă, adică de la forma iniţială. (...) Noi vom veni cu amendamentele care vor fi discutate de fiecare dintre grupurile parlamentare. (...) Noi suntem deschişi, în acest moment, la Camera Deputaţilor, să discutăm toate amendamentele, ca acest proiect să treacă", a adăugat deputatul PNL.



ACTUALIZARE "Am cerut din nou din partea grupului USR urgentarea procedurii de dezbatere şi vot pe certificatul verde. Am reuşit să-l punem primul pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, şi ceilalţi au fost de acord. Iată că, după foarte multe discuţii în societate şi în Parlament şi media, au fost de acord să punem acest proiect pe primul loc pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, şi cel mai important a fost să înceapă astăzi dezbaterile şi discuţiile în Comisia de sănătate - comisia cea mai importantă", a declarat astăzi liderul grupului deputaţilor USR, Ionuş Moşteanu, citat de Agerpres.

El a precizat că sunt şase comisii de specialitate sesizate în fond pe acest proiect.



"Poate că n-ar fi fost nevoie chiar de toate aceste comisii, că n-am mai văzut proiect de lege cu şase comisii la raport până acum, însă, iată, se face un pas. Comisia de sănătate este foarte importantă, poate cea mai importantă din această discuţie şi Comisia de muncă, urmând ca în zilele care urmează să facem paşi înainte în Camera Deputaţilor în comisii cu rapoarte preliminare şi, în final, să avem o şedinţă a celor şase comisii şi sper ca, săptămâna viitoare cel târziu, să avem un vot de adoptare pentru acest proiect privind certificatul verde", a explicat deputatul USR.



Potrivit acestuia, amendamentele USR sunt centralizate de deputatul Adrian Wiener, care este medic şi care le va pune în discuţie.



"Important este ca acest proiect să treacă cu o majoritate largă, pentru că societatea este divizată pe acest subiect. (...) Realitatea este că în fiecare zi mor români. Şi fiecare zi pe care o vom pierde cu adoptarea acestui certificat verde va duce la noi pierderi de vieţi omeneşti. Or, noi trebuie să oprim asta, trebuie să folosim certificatul verde aşa cum este folosit şi în ţările europene. (...) Vrem să vedem spitalele goale", a adăugat Moşteanu.



Luni, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de solicitarea grupului parlamentar al USR privind urgentarea procesului legislativ în comisii şi introducerea pe ordinea de zi a plenului, sub rezerva primirii raportului, a propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, în perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private.



Proiectul de lege a fost respins de Senat pe 27 octombrie, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional.

