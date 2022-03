Întrebat despre ''ceea ce crede despre Vladimir Putin, având în vedere ce le face acestor oameni'', Biden a răspuns cu o singură propoziţie: ''Este un măcelar''.

Evenimentul era transmis în direct de mai multe canale de televiziune de pe Stadionul naţional din Varşovia.

Biden calls Putin a “butcher.” This could be what Moscow uses to break off all diplomatic relations. (They previously threatened it when Biden called Putin a “thug” and “murderous dictator.”) pic.twitter.com/6uW3agbclU