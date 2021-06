UPDATE Ministerul rus al Apărării susține că o navă militară a tras focuri de avertisment asupra unui distrugător britanic în Marea Neagră. Marea Britanie neagă

''Nu au fost trase focuri în direcţia HMS Defender şi nu recunoaştem alegaţia că au fost lansate bombe în calea sa (...) Credem că ruşii desfăşurau un exerciţiu de trageri în Marea Neagră şi avertizau în prealabil navele asupra activităţii lor'', notează pe Twitter Ministerul britanic al Apărării.

No warning shots have been fired at HMS Defender. The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.

We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.



No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.