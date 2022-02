UPDATE Liderii separatiști cer ajutorul lui Putin pentru "a respinge agresiunea din partea Forțelor Armate ale Ucrainei" și pentru protejarea populației civile. Pentagonul crede că "forțe adiționale rusești" intră în Donețk și Lugansk

ACTUALIZARE 23.10 Pentagonul crede că "forțe adiționale rusești" sunt în mișcare și intră în regiunile Donețk și Lugansk, a confirmat purtătorul de cuvânt John Kirby.

Pentagonul nu a putut confirma detalii cu privire la numărul de trupe ruse care s-au mutat în aceste două regiuni, "care sunt formațiunile, care sunt capabilitățile". Pentagonul crede însă că trupele rusești se deplasează.

"Nu putem confirma cu o mare specificitate numerele și care sunt formațiunile, care sunt capabilitățile, dar cu siguranță credem că asta se întâmplă", a declarat John Kirby.

ACTUALIZARE 23.00 Liderii celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei i-au cerut Rusiei ajutor pentru a contracara "agresiunile" armatei ucrainene, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax.

Mulți experți presupun că aceste cereri pot fi pretextul final pentru lansarea unui atac.

Liderii regiunilor separatiste Donețk și Lugansk au cerut ajutor de la Putin pentru "respingerea agresiunii din partea Forțelor Armate ale Ucrainei, pentru a evita victimele civile și a preveni o catastrofă umanitară" în Donbas, arată documentele date publicității de Kremlin.

Not good. Donetsk and Luhansk puppet leaders have sent requests to Putin "to assist in repelling aggression from the Armed Forces of Ukraine in order to avoid civilian casualties and prevent a humanitarian catastrophe" in the Donbas. Photos from the Kremlin via TASS news agency. pic.twitter.com/s35kYgYBcE

ACTUALIZARE 22.49 Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a refuzat să dea alte detalii despre mișcările de trupe rusești.

"Forțele rusești sunt gata de atac dacă primesc acest ordin", a confirmat miercuri seară un oficial de la Pentagon.

De la Casa Albă, Jen Psaki a arătat că sancțiunile anunțate de Statele Unite au drept țintă și persoane care au mai fost în atenția unor asemenea restricții. De data aceasta, sancțiunile se extind și la membrii familiilor lor.

În plus, Statele Unite au impus miercuri sancțiuni și pentru compania responsabilă de construirea gazoductului Nord Stream 2.

ACTUALIZARE 22.49 Miercuri seară, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a subliniat că o uzină chimică din Crimeea a fost evacuată, ceea ce poate fi interpretat drept un semn pentru o altă înscenare a Rusiei.

Serviciile de informații de la Kiev au dat un comunicat în care au transmis că Ucraina nu a plănuit și nu plănuiește un act de sabotaj la uzina Armyansk.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.