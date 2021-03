UPDATE Florin Cîțu: Există o minoritate care încă nu vrea să respecte regulile. Întâlniri cu primarul general, cu primarii de sector, ședință online cu prefecții. "E momentul ca soluţiile să vină de la autorităţile locale"

Premierul Florin Cîțu / FOTO: www.facebook.com/guv.ro

"Am văzut imaginile cu ce s-a întâmplat în weekend-ul trecut şi în cluburi şi ce se întâmplă în staţiunile montane. Sunt foarte supărat să văd că există o minoritate dintre concetăţenii noştri care încă nu vrea să respecte regulile în vigoare. Implicaţiile sunt pentru majoritatea populaţiei. De aceea, am decis ca astăzi, la ora 13.00, să am o întâlnire cu primarul general al Bucureştiului şi primarii de sectoare să discutăm despre situaţia din Bucureşti. La ora 16.00 o să am o discuţie online cu prefecţii, iar mâine o să am discuţii cu Asociaţia Consiliilor Judeţene şi municipiilor din România. Este momentul ca soluţiile să vină de la autorităţile locale. Există particularităţi pentru fiecare municipiu în parte", a declarat premierul Florin Cîțu, citat de Agerpres.



El a adăugat că sunt "doar câteva" restaurante care nu respectă regulile.



"Acolo unde nu se respectă legea, voi fi intransigent. Nimeni nu este mai presus de lege. Din păcate, există şi parlamentari care instigă, îndeamnă la nerespectarea legii. Aici cred că este o problemă morală pentru aceşti oameni. Sunt parlamentari şi în acelaşi timp nu respectă legislaţia în vigoare. Nu am o problemă cu protestele, sunt liberal şi protestele sunt ok. Îmi dau seama că sunt oameni care mă înjură, vor să protesteze, foarte bine, dar să o facă respectând legea, să poarte mască. (...) I-am cerut domnului Bode o situaţie despre ce s-a întâmplat în weekend", a subliniat șeful Executivului.

El a mai precizat, răspunzând unei întrebări, că senatoarea Diana Şoşoacă, prezentă la un protest din Capitală fără să poarte mască, a fost amendată.



Florin Cîţu a mai spus că trebuie găsite soluţii pentru respectarea legislaţiei în vigoare, pentru respectarea restricţiilor.



"Respect că sunt particularităţi pentru fiecare judeţ, pentru fiecare municipiu, dar atunci aştept soluţii de la cei care administrează, de la autorităţile locale", a evidenţiat prim-ministrul.



Întrebat dacă se pune problema carantinării Capitalei, Cîţu a afirmat: "Vă aduc aminte ce am spus anul trecut, am vrut să păstrăm economia deschisă pentru că doar aşa putem să plătim costul pandemiei. Şi am găsit soluţii anul trecut să menţinem economia deschisă. Bineînţeles că îmi doresc să nu ajungem la o situaţie de carantinare".



"Ascult toate opiniile specialiştilor, aşa am făcut şi până acum. Deciziile le luăm după aceea. Opiniile care vin de la Ministerul Sănătăţii sunt importante şi le vom lua în calcul, dar decizia o vom lua după ce vom asculta toate opiniile. De aceea aştept şi discuţiile cu prefecţii, cu primarii de sectoare şi aşa mai departe", a mai arătat Cîţu.



Întrebat în legătură cu prelungirea carantinării Timişoarei, Cîţu a precizat: "Am cerut mâine să am o întâlnire cu Asociaţia consiliilor judeţene, Asociaţia municipiilor. Aştept soluţii pentru a vedea cum putem să evităm poate carantinarea, dar cu alte măsuri. Înţeleg că sunt particularităţi pentru fiecare zonă, dar soluţiile trebuie să vină de la cei care administrează".



Nu este avută în vedere calcularea în mod diferit a ratei de infectare. "Nu revenim asupra acelei formule", a subliniat Cîţu.

