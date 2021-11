UPDATE Florin Cîțu: Când ai premierul, e important să ai și Finanțele. Kelemen Hunor: Uniunea poate să rămână cu portofoliile actuale, restul să le împartă colegii

ACTUALIZARE Când ai premierul, e important să ai și finanțele. Eu țin foarte mult la finanțe, a declarat președintele PNL, Florin Cîțu, la sediul partidului. Eu l-am pus pe Nicolae Ciucă să conducă aceste negocieri, a mai spus premierul interimar.

ACTUALIZARE Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că social-democraţii se vor retrage ''automat'' din coaliţie în cazul în care UDMR va face acest gest, pentru că mandatul său este de a creiona o coaliţie de guvernare formată din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi, nu una compusă din PSD şi PNL. "Noi am pornit în această coaliţie. Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD va ieşi, pentru că nu am alt mandat", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat ce va face PSD dacă UDMR nu intră în coaliţia de guvernare.

ACTUALIZARE Ședința în care au loc negocierile pe portofoliile noului Guvern s-a blocat vineri după ce liderii PNL și cei ai UDMR nu s-au înțeles asupra ministerului Dezvoltării Regionale. Potrivit unor surse politice, liberalii au cerut la negocieri portofoliul Dezvoltării Regionale, minister care se află acum la UDMR. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că UDMR nu acceptă să piardă ministerul Dezvoltării: „Un singur lucru nu va fi posibil, UDMR să fie de decor, să stam noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm, zâmbind, poștasul în fiecare lună. (...) Uniunea poate să rămână cu portofoliile actuale, restul să le împartă colegii.”

ACTUALIZARE "Am convenit pe capitolul social. L-am încheiat. Am convenit pe acordul politic. S-a încheiat. S-a redactat. Avem de ajustat câteva elemente la capitolul justiţie şi am demarat negocierile pe ministere", a spus Ciucă, la Palatul Parlamentului.

El a susţinut că nu există nicio discuţie ca vreuna dintre formaţiuni să se retragă din coaliţie şi că vineri după-amiază sau sâmbătă vor fi reluate negocierile.

"În momentul acesta fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză şi vom continua discuţiile fiecare partid în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineaţă, în funcţie de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile. (...) Fiecare minister este foarte important şi nu există absolut niciun fel de discuţie ca vreuna dintre formaţiuni să iasă din coaliţie. (...) Sunt tehnici de negociere şi fiecare dintre partide îşi negociază obiectivele. (...) Nici noi nu vrem să intrăm în coaliţia de guvernare fără PSD, UDMR şi minorităţi. (...) Daţi-ne voie să găsim soluţii şi vom debloca această situaţie", a afirmat Ciucă, citat de Agerpres.

ACTUALIZARE Negocierile pe programul de guvernare sunt blocate și asta în condițiile în care ieri o bună parte din liberării prezenți la negocieri erau cât pe ce să accepte toate propunerile social democrate în domeniul social, de la majorările pe pensii și alocații la salariu minim pe economie și la pensia minimă. Dar în ultimă instanță actualul lider de partid Florin Cîțu s-a opus acestor propuneri, iar astăzi au loc o serie de noi discuții pe aceste teme, cu noi cifre și noi calcule.

Asta în condițiile în care, de exemplu, dacă vorbim de majorare cu 5% a pensiilor asta ar însemna a un impact bugetar de peste patru miliarde de lei, iar în cazul în care se ajunge la propunerea social democraților de majorare a acestor pensii cu 10% atunci putem vorbi dedublarea impactul bugetar, iar liberali susțin că în momentul de față nu sunt bani pentru a acoperi toate acestei sume necesare pentru aceste majorări și să rămânem în ținta de deficit de 6% pe anul viitor.

Dar nu este însă singura problemă pe care o au legată de negocieri, chiar dacă Florin Cîțu a făcut un pas înapoi și a acceptat ca Nicolae Ciucă să devină noul premier desemnat din partea Partidului Național Liberal, în momentul de față, tabăra pro Cîțu lansează tot felul de informații cu privire la capacitatea de negociere a noului premier desemnat și încearcă, susțin ceilalți liberali din conducere, să saboteze astfel negocierile.

Ori în aceste condiții este greu de presupus că vom avea respectat noul calendar pentru investirea Guvernului. Ar trebui ca duminică ce de la PSD să facă un consiliu prin care să renunțe la opțiunea lor ca primul premier la rotativă să fie din partea lor, iar luni ar trebui ca cei de la PNL să facă la fel, un BEX și un BPN în care sa-l valideze pe Ciucă ca premier și lista cabinetului de miniștri cu care acesta ar trebui să vină.

