ACTUALIZARE Cel puțin 25 de oameni au murit și 2.500 au fost răniți, a anunțat ministrul Sănătății, Hamad Hassan.

Secretarul general al partidului Kataeb, Nazar Najarian, a murit în urma rănilor suferite, transmite agenția de știri libaneză NNA, citată de CNN.

Najarian se afla în biroul său la momentul producerii deflagrațiilor.

ACTUALIZARE Ministerul Afacerilor Externe: Ambasada României, afectată de exploziile din Beirut. Personalul misiunii, în afara oricărui pericol

La momentul respectiv nu se afla nimeni în cadrul ambasadei, a detaliat ambasadorul României în Liban marți seară, Victor Mircea.

ACTUALIZARE Exploziile violente ar fi putut fi cauzate de ''materiale explozive'' confiscate și stocate într-un depozit de ''ani de zile'', a declarat directorul general al Siguranței generale, Abbas Ibrahim, citat de AFP și preluat de Agerpres.

ACTUALIZARE Președintele libanez, Michel Aoun, a convocat marți seară o "reuniune de urgență" a Consiliului Suprem de Apărare.

Premierul Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu național.

ACTUALIZARE Agenţia de ştiri libaneză NNA relatează, citând două surse de securitate, că explozia s-a produs într-o zonă a portului unde sunt depozitaţi explozibili.

Nu se ştie ce a provocat exact explozia sau despre ce fel de explozibili este vorba.

Zona portului a fost izolată de forţele de securitate, care nu lasă să pătrundă decât protecţia civilă, ambulanţele şi camioanele de pompieri. Jurnaliştilor li s-a interzis accesul, potrivit unui corespondent al AFP.

În zona cartierului portului, distrugerea este totală, mai scrie France Presse.

ACTUALIZARE Pagubele materiale sunt considerabile.



Explozia a avut loc în zona portului, unde sunt numeroase depozite.



A fost urmată de o a doua deflagrație, de mai mică intensitate, în centrul orașului.

Zgomotul s-a auzit pe o rază de 10 kilometri. Au fost avariate sediul postului de televiziune CNN și sediul fostului prim-ministru Hariri.

ACTUALIZARE Zeci de persoane au fost rănite în urma unor explozii puternice produse marţi după-amiază în oraşul libanez Beirut, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate citate de Agenţia France Presse şi de cotidianul Le Figaro.

Potrivit presei libaneze, exploziile, produse în zona portuară, sunt accidentale.

Unele clădiri s-au prăbuşit în urma deflagrațiilor. Mai multe persoane sunt blocate sub dărâmături.

A huge explosion has occurred in Beirut #Lebanon pic.twitter.com/D1uDgodXSA

Numeroase victime au fost transportate la spitale din centrul capitalei Libanului.

Se înregistrează daune materiale semnificative pe o rază de câteva sute de metri, conform agențiilor internaționale preluate de Mediafax.

Aftermath of the explosion from a nearby street pic.twitter.com/4iBa5uo5Nh