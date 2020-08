Pagubele materiale sunt considerabile.



Explozia a avut loc în zona portului, unde sunt numeroase depozite.



A fost urmată de o a doua deflagrație, de mai mică intensitate, în centrul orașului.

ACTUALIZARE Zgomotul s-a auzit pe o rază de 10 kilometri. Au fost avariate sediul postului de televiziune CNN și sediul fostului prim-ministru Hariri.

ACTUALIZARE Zeci de persoane au fost rănite în urma unor explozii puternice produse marţi după-amiază în oraşul libanez Beirut, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate citate de Agenţia France Presse şi de cotidianul Le Figaro.

Potrivit presei libaneze, exploziile, produse în zona portuară, sunt accidentale.

Unele clădiri s-au prăbuşit în urma deflagrațiilor. Mai multe persoane sunt blocate sub dărâmături.

A huge explosion has occurred in Beirut #Lebanon pic.twitter.com/D1uDgodXSA

Numeroase victime au fost transportate la spitale din centrul capitalei Libanului.

Se înregistrează daune materiale semnificative pe o rază de câteva sute de metri, conform agențiilor internaționale preluate de Mediafax.

Aftermath of the explosion from a nearby street pic.twitter.com/4iBa5uo5Nh