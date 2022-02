UPDATE Dacian Cioloș și-a anunțat demisia de la șefia USR, după ce Biroul Naţional al partidului i-a respins programul de reformă. Cătălin Drulă preia funcția interimar

ACTUALIZARE Dacian Cioloș, la conferința de presă: "Atâta vreme cât n-am avut în Biroul Național susținere pentru acest plan (n.r., planul său de reformă a USR), am considerat firesc și de bun simț să-mi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am candidat pentru șefia partidului a fost să contribui la modernizarea partidului, de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune. Pentru ca acest lucru să se întâmple, aveam nevoie de susținerea și de complicitatea Biroului Național".

ACTUALIZARE "Demisia lui Dacian Cioloş de la şefia USR reprezintă "o greşeală", a declarat luni vicepreşedintele USR, deputatul Claudiu Năsui, care consideră că preşedintele interimar, Cătălin Drulă, ar putea fi un candidat "excelent" pentru această funcţie

ACTUALIZARE Dacian Cioloş şi-a anunţat, luni, demisia din funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România. Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei Biroului Naţional al partidului, potrivit unor surse din partid. Cătălin Drulă preia interimar șefia partidului.

ACTUALIZARE: O ședință a Biroului Permanent a fost convocată de Dacian Cioloș la ora 16.00. Ședința se va desfășura online.

ACTUALIZARE: După o şedinţă care a durat mai bine de 4 ore, programul de reformă propus de Dacian Cioloş a picat la votul din Biroul Naţional. Doar 11 din 25 de membri au fost de acord cu propunerile. Cei 14 membri care au votat "împotrivă" fac parte din echipa lui Dan Barna. Dacian Cioloș le-a spus colegilor că va decide în cursul zilei dacă va demisiona sau nu. „O să anunț decizia mea în cursul zilei de azi”, le-a spus Cioloș.

În cazul unei demisii, cel care ar prelua mandatul de preşedinte ar fi Cătălin Drulă, vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi la ultimul congres, însă imediat va fi convodat şi un Congres extraordinar pentru noi alegeri. În cadrul şedinţei de astăzi, Drulă a vorbit despre nevoia de unitate și de respectare a valorilor fundamentale ale partidului.

Şedintă cu toate cuțitele pe masă la USR. Biroul Național al partidului s-a reunit pentru a negocia şi vota noul program de reforme în partid propus de președintele USR. Dacian Cioloș şi-a anunțat anterior colegii că ar putea demisiona dacă documentul nu va fi votat.

La această oră este în desfășurare ședința Biroului Național al USR, în care este discutat și programul prezentat de Dacian Cioloș pentru reformarea partidului.

Propunerile lui Cioloş se referă la: pregătirea de guvernare (atractivitate externă); îmbunătăţirea funcţionării USR (coerenţă internă); poziţionare şi diferenţiere politică; organizare şi transparentizare internă; profesionalizarea actului politic; mobilizarea membrilor şi susţinătorilor - crearea unui partid deschis şi dinamic care să inspire alegătorii; prezentarea unui guvern alternativ credibil şi cu specialişti recunoscuţi; schimbarea statutului partidului; reconectarea cu cetăţenii; dezvoltare de politici publice; comisie pentru alegeri interne; schimbarea secretarului general şi numirea acestuia prin concurs; diminuarea puterii Biroului Naţional prin externalizarea deciziilor; oprirea excluderilor pe motiv de „delict de opinie” şi crearea unui moratoriu; bază de date a membrilor la zi - digitalizarea partidului şi reorganizarea Secretariatului General;

Dacian Cioloş scrie la finalul programului: "Mi-am dorit să fiu preşedintele USR nu pentru funcţia în sine. Aveam deja o funcţie prestigioasă la nivel european. Asumarea acestui rol înseamnă pentru mine asigurarea succesului fuziunii între fostul USR şi fostul PLUS, curăţenia şi sănătatea internă la nivel organizaţional şi, mai ales, pregătirea partidului pentru 2024 cu resursele umane cele mai bune pe care fie le avem deja, fie acţionăm activ să le atragem".

Dan Barna l-a acuzat pe Cioloş că vrea partidul „pe persoană fizică” și că „nu poate să meargă așa”.

Ruptura din USR are legătură cu lupta pentru putere, în condițiile în care forul de conducere al partidului este controlat de „Team Barna” după alegerile de anul trecut în care Dacian Cioloş a fost ales preşedinte. Tensiunile în interiorul USR au escaladat în ultimele zile când Barna şi Cioloş au avut un schimb public de mesaje.

Conform statutului USR, în cazul vacantării postului de președinte, șefia formațiunii va fi preluată de vicepreședintele cu cea mai mare susținere în rândul membrilor: „Înlocuirea Preşedintelui se va face cu Vicepreşedinele care a luat cel mai mare număr de voturi la ultimul Congres, declanşându-se imediat procedura de Congres extraordinar în vederea alegerii noului Preşedinte”.

Acesta este Cătălin Drulă, care a anunțat public că este pregătit să preia conducerea partidului, dacă Cioloș va demisiona.

