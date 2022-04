UPDATE Crucișătorul rusesc "Moskva", grav avariat după ce a fost lovit cu rachete Neptun, susține șeful administrației regionale Odesa. Presa din Rusia confirmă că muniția a detonat în urma unui incendiu

"Muniția a detonat pe crucișătorul de rachete Moskva în urma unui incendiu", transmite RIA.

Și TASS confirmă că muniția a detonat la bordul navei. Ministerul rus al Apărării a transmis că echipajul a fost evacuat.

Ministerul menționează că este investigată cauza incendiului.

Șeful administrației regionale Odesa, Maxim Marchenko, a confirmat inițial informația conform căreia crucișătorul rusesc "Moskva" a fost grav avariat după ce a fost atacat cu rachete anti-navă "Neptun".

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66