În mai puţin de 24 de ore, PNL, PSD și UDMR merg împreună la consultările de la Cotroceni. Activitățile care vizau formarea guvernului au fost finalizate. Rămâne să se stabilească numele premierului şi ce culoare politică are. UDMR rămâne cu ministerele deţinute deja.

Ultima zi de negocieri înaintea consultărilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Guvernul va avea două ministere noi - unul în zona economică, pentru turism şi antreprenoriat, şi unul pe zona socială, pentru familie şi tineret, a anunțat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

"Mâine mergem la consultări la preşedinte, la ora 12.00, spunând că avem program de guvernare, avem structura guvernului cu două ministere nou-înfiinţate şi avem acordul politic pentru funcţionarea coaliţiei. Deci, totul este pregătit: majoritatea, program de guvernare, structură de Guvern, pentru a exista un Guvern începând de joi", a afirmat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

El a explicat că Ministerul Familiei şi Tineretului va fi înfiinţat având în vedere problemele demografice cu care se confruntă România, pentru care trebuie găsite politici publice eficiente.

"Tinerii au cerut să fie scoşi de la Sport pentru că au crezut că e mai bine aşa şi noi am acceptat acest lucru şi, oricum, dacă vorbim de sprijinirea familiilor, atunci tinerii intră mai degrabă acolo decât la Sport. Avem probleme demografice la care trebuie să găsim politici publice eficiente care dau rezultate pe termen lung, nu de la un an la altul şi, de aceea, noi am susţinut un minister al Familiei, fiindcă altfel nu ai cum să rezolvi problema demografiei, nu ai cum nici măcar să încerci să rezolvi, fiindcă în 30 de ani ce s-a făcut nu a dat roade. De aceea, eu mă bucur că se înfiinţează acest minister", a transmis liderul UDMR.

Kelemen Hunor şi-a arătat convingerea că PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor vor merge împreună, luni, la consultările de la Palatul Cotroceni, cu o propunere unică de premier.

ACTUALIZARE "În acest moment, am finalizat toată structura politică a guvernului. (...) PSD merge cu cele două variante (în şedinţa conducerii partidului - n.r.) şi vom vedea luni cu ce variantă şi cu ce vot ies de la colegii mei. (...) Asta înseamnă negocieri. Vom vedea pe urmă cum închidem acest lucru în cele o oră sau două până mergem la Cotroceni.(...) Joi, România va avea un guvern", a declarat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.

Potrivit liderului PSD, după discuţiile de duminică, "s-au uniformizat lucrurile" în ambele variante - cu premier PSD şi cu premier PNL.

Întrebat dacă pensiile de peste 4.000 de lei vor fi impozitate, Ciolacu a spus: "Nu va fi impozitat nimic. În Codul fiscal există nişte excepţii. Vom vedea când se face bugetul dacă este sustenabil şi este nevoie de scoaterea acestei excepţii din Codul fiscal sau nu".

Ciolacu a menţionat că în cursul săptămânii viitoare, cel mai probabil, se va decide şi în legătură cu preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului.

ACTUALIZARE Nicolae Ciucă a informat, la finalul rundei de negocieri pentru formarea guvernului, că PNL, PSD şi UDMR au convenit duminică asupra unei propuneri unice de premier.

"Am finalizat toate activităţile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, atât cu o formulă premier PSD, cât şi una PNL. Urmează până mâine dimineaţă să stabilim şi să avem o formulă unică", a precizat Ciucă la Palatul Parlamentului.

ACTUALIZARE Deși au ieșit în mod public să anunțe că au două variante de guvern în funcție de cine va fi primul premier, în spatele ușilor închise lucrurile sunt deja decise, a transmis Marius Vulpe, jurnalist TVR, pentru Telejurnal 14.00.

Primul premier va fi din partea PNL, drept urmare astăzi s-a trecut la împărțirea funcțiilor din eșaloanele 2 și 3 - secretari de stat, șefi de comisii parlamentare, prefecți și subprefecți și șefi de agenții.

Duminică la prânz s-a încheiat împărțirea pe secretari de stat. Liberalii vor pierde 13 posturi din cele 47 deținute în timpul guvernării cu USR.

UDMR va avea doar 8 secretari de stat față de cei 10 pe care i-a avut în vechea guvernare.

PSD va avea 42 de secretari de stat.

ŞTIRILE ZILEI