Autoritățile tratează incidentul ca un act terorist, iar premierul Boris Johnson a revenit de urgență la reședința din Downing Street.

Turnul Londrei a fost închis, iar zona este înconjurată de mașini de poliție, ambulanțe și echipe de pompieri.

___________________

ACTUALIZARE Două persoane care au fost înjunghiate au murit vineri seară, anunţă surse medicale, citate de "The Guardian".

Victimele au decedat la spital, au declarat surse din cadrul serviciilor medicale de urgenţă.

ACTUALIZARE O persoană rănită prin înjunghiere în atacul produs în centrul Londrei a murit vineri seară, anunţă surse medicale citate de cotidianul "The Guardian", potrivit Mediafax.

Una dintre persoanele rănite a decedat la spital, au declarat surse din cadrul serviciilor medicale de urgenţă.

Toate persoanele rănite au fost transportate la Spitalul Regal londonez Whitechapel.

Anterior, surse din cadrul serviciilor de intervenţie au declarat că 5 persoane au fost rănite în atacul din centrul Londrei.

ACTUALIZARE Poliţia metropolitană londoneză a confirmat că autorul atacului din Londra a fost împuşcat mortal de agenţii serviciilor de securitate.

"Pot confirma că în jurul orei 14.00 (16.00, ora României), poliţia a fost solicitată la un incident în care au fost înjunghiate mai multe persoane", a declarat comisarul Neil Basu, citat de Mediafax.

"Un suspect a fost împuşcat de agenţii de intervenţie şi a murit pe loc", a precizat Neil Basu.

ACTUALIZARE Poliţia britanică a anunţat că forţele sale au împuşcat un bărbat în incidentul de pe Podul Londrei.

"În acest stadiu, circumstanţele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei rămân neclare", a precizat poliţia pe Twitter.



"Totuşi, ca măsură de precauţie, răspundem la acest incident ca şi când este vorba despre unul de terorism. Un bărbat a fost împuşcat de poliţie", se arată în comunicat.



Postul Sky News, citând surse neidentificate, a relatat că cel puţin o persoană, care nu era atacatorul, a fost ucisă în incident, menționează Agerpres.

ACTUALIZARE Departamentul Antiterorism al Scotland Yard a preluat investigaţia în cazul atacului, informează cotidianul "The Guardian", citat de Mediafax.

În investigaţie sunt implicaţi agenţi din Departamentul Antiterorism al Poliţiei Metropolitane londoneze (Scotland Yard).

"În acest moment, circumstanţele referitioare la acest incident sunt neclare. Totuşi, ca măsură de precauţie, în prezent răspundem la acest incident considerându-l asociat terorismului", a transmis Scotland Yard.

ACTUALIZARE "Poliţia a fost chemată la ora 1.58 p.m. la locul unei înjunghieri în apropiere de Podul Londrei", a indicat poliţia pe Twitter. "Un bărbat a fost reţinut de poliţie. Credem că un număr de oameni au fost înjunghiaţi", se adaugă în informare.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.