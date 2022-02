UPDATE | Preşedintele, în şedinţă cu Ciolacu şi Cîţu. România cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Armata României a activat punctele militare de comandă

ACTUALIZARE: Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că poporul român este în siguranță în contextul invadării Ucrainei de către Rusia.

”Niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale! România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, Parteneriatul Strategic solid cu Statele Unite ale Americii constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă.Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni.”

________________________________________________________________

ACTUALIZARE: Preşedintele Klaus Iohannis va avea o întâlnire, joi, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Senatului, Florin Cîţu, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, pentru a discuta despre situaţia generată de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, a anunţat Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, întâlnirea va avea loc la ora 13.00.

________________________________________________________________

ACTUALIZARE: Ministrul de Externe Bogdan Aurescu anunță pe Twitter că România cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care presupune stabilirea unui sistem de consultare între aliații NATO, potrivit unui comunicat. Polonia şi statele baltice au anunţat de asemenea că vor cere activarea Articolului 4 din Tratat.

Ce spune ARTICOLUL 4 din Tratatul NATO: Părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre Părți.

Following t/Russian aggression against Ukraine, I instructed t/RO Mission to @NATO to ask together w/other Allies t/activation of art. 4 of Washington Treaty - which sets forth a mechanism of consultation among Allies - on t/impact of t/current situation on t/security of Allies