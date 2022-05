Unul din cinci adulți care a trecut prin COVID raportează o nouă problemă de sănătate. Long-COVID, noul pericol cu care se luptă cercetătorii

Unul din cinci adulți sub 65 de ani care a avut coronavirus raportează o problemă de sănătate apărută după trecerea prin boală. La pacienții de peste 65 de ani, cifrele cresc la unul din patru adulți care raportează o problemă de sănătate după COVID, arată un raport despre long-COVID, publicat de Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), relatează revista Time.