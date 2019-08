Untold, la final EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Robbie Williams a ridicat în picioare întreaga Arenă din Cluj-Napoca. Artistul a respectat programul, iar la 21:30 a venit în fața fanilor care i-au strigat numele și l-au aplaudat minute în șir.

Piesa de deschidere a fost "Let me entertain you", lucru pe care l-a și făcut o oră și jumătate. Un moment emoționat al spectacolului a fost duetul cu tatăl artistului.

În public a existat și o admiratoare norocoasă, care a avut șansă să urce pe scena alături de artistul preferat, care s-a ținut de glume câteva momente.

Un alt spectacol mult așteptat a fost cel al DJ-ului francez David Guetta. Ediția aniversară a adus mai bine de 350 de mii de oameni pe Cluj Arena.

