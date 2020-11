Festivalurile revin in 2021 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Meet me at the Castle! Este invitația pe care o lansează organizatorii celebrului festival organizat pe domeniul de la Bonțida. Aceștia au anunțat și câteva mari nume care vor sosi la Cluj anul viitor.

Festivalul va avea loc în perioada 14-18 iulie 2021.

Și organizatorii UNTOLD au adus vești bune și speranță festivalierilor.

Edy Chereji, director de comunicare UNTOLD: Încrederea noastră că ne vom revedea în vara anului viitor vine ca urmare a veștilor extraordinare privind disponibilitatea unui vaccin la scară mondială la începutul anului viitor, dezvoltarea tot mai mare a testelor rapide care ne vor permite testarea în masă. (…) UNTOLD 2021 va fi cel mai bun UNTOLD de până acum!“

Dacă planurile organizatorilor nu vor fi date peste cap de pandemie, petrecăreții sunt așteptați pe arena din Cluj între 5 și 8 august 2021.

ŞTIRILE ZILEI