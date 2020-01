Universul Marvel va avea primul supererou transgender

"Acest personaj va fi lansat foarte curând. Face parte dintr-o producţie pe care o filmăm chiar acum", le-a spus Kevin Feige ziariștilor prezenți la o conferinţă susținută la Academia de Film din New York.

Întrebat dacă există planuri pentru mai multe personaje LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, n.r.) și mai ales transgender în filmele Marvel, Kevin Feige a spus "Da! Un da absolut!".

În 2020, filmul "The Eternals" va prezenta primul personaj homosexual din universul Marvel. Reprezentanţii celebrei companii au declarat în 2019 că filmul "The Eternals" va introduce și primul supererou surd, iar filmul "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" va avea un prim personaj asiatic.

"Am reflectat la succesul 'Captain Marvel' și la cel al filmului 'Black Panther' și mi-am dat seama că oamenii își doresc supereroi cât mai diverși. Ne dorim ca fiecare fan Marvel din lume să se simtă reprezentat și reflectat pe marile ecrane", a încheiat Feige.

Sub coordonarea scenaristului Stan Lee (1922 - 2018), în anii 1960, compania Marvel a început să creeze supereroi care, între timp, au devenit celebri și au stat la baza unor francize cinematografice de succes.

Unul dintre lungmetrajele Marvel, "Avengers: Endgame", de Anthony și Joe Russo, a devenit anul trecut lider în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie - 2,797 miliarde de dolari.

