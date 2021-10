UNIVERSITATEA JOHNS HOPKINS, SUA | Mai multe persoane au murit de COVID-19 în 2021 decât în 2020

De la 1 ianuarie, au fost raportate peste 353.000 de decese de COVID-19, cu aproximativ o mie mai multe, comparativ cu cele 352.000 de decese înregistrate anul trecut în primele 10 luni ale pandemiei.



Există diferenţe cheie între cei doi ani ce ar putea explica o parte din schimbare, afirmă experţi medicali.



Profesor la Universitatea Internaţională Florida şi Departamentul de Epidemiologie, dr. Mary Jo Trepka a declarat pentru New York Daily News că varianta delta mult mai contagioasă a crescut numărul de cazuri, făcând totalurile cumulative mult mai ridicate. Acest lucru a fost agravat de lipsa ''imunităţii de turmă'' din cauza ratei reduse de vaccinare.



"Aşadar, au fost expuşi o mulţime de oameni din cauză că nu aveau 'imunitate de turmă' şi pe fondul apariţiei variantei delta, care este mult mai contagioasă", a declarat Trepka pentru Daily News.



În plus, a menţionat ea, vaccinarea la scară largă nu a fost disponibilă până în primăvară, iar cea mai mare creştere din acest an a avut loc în ianuarie, după sărbători. De asemenea, spre deosebire de 2020, anul acesta nu au fost instituite lockdown-uri extinse.



"Coronavirusul nu ţine cont ce an este", a remarcat dr. David Dowdy, profesor asociat de epidemiologie la Şcoala de sănătate publică Johns Hopkins Bloomberg. "Şi moartea a venit în mare măsură în valuri", a adăugat el.



Deloc de neglijat, cel mai mare val din 2020 a fost imediat după sărbători, înainte ca vaccinurile să fie disponibile pe scară largă.



Compararea numărului de cazuri cu numărul de decese este de asemenea esenţială, a spus Trepka.



"Cu cât sunt mai multe cazuri, cu atât avem mai multe decese", a notat ea, deşi depinde şi de cine se îmbolnăveşte. Vârstnicii sau personalul vulnerabil medical au risc mai mare să se îmbolnăvească grav şi o rată a mortalităţii mai ridicată.



"Există un anumit risc de deces la toate grupele de vârstă, cu cât sunt mai multe cazuri, cu atât mai multe decese", a mai spus Trepka.



Varianta delta a schimbat de asemenea rata de vaccinare necesară pentru ''imunitatea de turmă'', a remarcat Trepka.



"Nivelul de vaccinare de care este nevoie pentru a obţine 'imunitatea de turmă' depinde de agentul patogen. Când ai ceva foarte contagios, trebuie vaccinat un procent mult mai mare din populaţie pentru a obţine 'imunitatea de turmă', a explicat ea.



Astfel, atât Trepka, cât şi Dowdy au spus că creşterea ratelor de vaccinare este critică pentru a opri încă un val mortal.



"Este adevărat că nici acum o treime din populaţia noastră adultă nu este complet vaccinată, aşa că încă avem un număr mare de oameni - peste 50 de milioane - care riscă să se îmbolnăvească grav de această boală şi pot muri", a notat Dowdy.



"Dacă am fi capabili să vaccinăm acei oameni, acest lucru ar reduce riscul de deces de această boală nu până la zero, ci până la un nivel uşor de gestionat", a remarcat medicul.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI