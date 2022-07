Uniunea Europeană nu recunoaşte noile paşapoarte ruseşti emise pentru cetăţenii ucraineni

Într-un mesaj pe Twitter, înaltul reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună a apreciat că politica Moscovei constituie "încă o încălcare flagrantă" a suveranităţii Ucrainei.

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care extinde criteriile de eligibilitate pentru paşapoartele ruseşti rezidenţilor din toate regiunile Ucrainei. Până acum, puteau solicita astfel de documente doar locuitorii din estul ţării, controlat de separatiştii susţinuţi de Moscova. Măsura respectivă se aplica din 2019, reaminteşte dpa.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.



The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s