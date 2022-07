Uniunea Europeană deblochează un miliard de euro din asistența financiară pentru Ucraina

Uniunea Europeană - Ucraina / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

Decizia a fost luată marţi de miniştrii de Finanţe din UE, reuniţi la Bruxelles.



Ajutorul, sub formă de credite, vizează să răspundă nevoilor de finanţare imediate cele mai urgente ale Ucrainei, a declarat ministrul ceh al Finanţelor, Zbynek Stanjura, a cărui ţară asigură, până la finalul anului, preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE.



Suma ar urma să ajute statul ucrainean să acopere, printre altele, cheltuieli publice precum plata salariilor sau cheltuieli pentru funcţionarea spitalelor şi a şcolilor.



Cu noul ajutor, valoarea asistenţei macrofinanciare furnizate Ucrainei de Uniunea Europeană de la începutul conflictului ajunge la 2,2 miliarde de euro.



Kievul are nevoie de 5 miliarde de dolari pe lună pentru ca economia sa să continue să funcţioneze, declara în luna mai ministrul Finanţelor ucrainean, Serghei Marcenko.



Miliardul de euro aprobat marţi de blocul comunitar corespunde sumei propuse de Comisia Europeană la 1 iulie şi constituie prima parte a unui dispozitiv de cel mult 9 miliarde de euro, în acest an, care fusese propus de executivul UE pe 18 mai, pentru a ajuta Ucraina să facă faţă consecinţelor războiului.



Totuşi, statele membre sunt divizate cu privire la modalităţile de finanţare a acestui ajutor, ceea ce întârzie întregul proces.

Celelalte 8 miliarde de euro sunt blocate, în condiţiile în care unele ţări membre pun sub semnul întrebării capacitatea unei ţări în război de a se îndatora pe termen lung, recunosc diplomaţi europeni.



Asistenţa macrofinanciară este un ajutor pe care UE îl furnizează ţărilor vecine confruntate cu probleme grave ale balanţei de plăţi, în completarea unui ajutor financiar din partea Fondului Monetar Internaţional. Ea poate lua forma creditelor pe termen mediu sau lung, subvenţiilor sau unei combinaţii a celor două.



FMI a evaluat la 14,3 miliarde euro deficitul balanţei de plăţi a Ucrainei la finalul lunii iunie.

Sursa: Agerpres

