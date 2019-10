ACTUALIZARE Modificările aduse de noul acord sunt destul de importante din perspectiva problemei graniței dintre Irlanda de Nord și Irlanda, a subliniat Lucian Pîrvoiu, corespondentul TVR la Bruxelles, pentru Telejurnal 19.00.

Dacă varianta "backstop-ului" era una temporară, nesigură și greu de pus în practică, se pare că soluția la care s-a ajuns acum ar putea fi una mai interesantă. Va trebui să fie ratificată însă din 4 în 4 ani, în Parlament.

Este vorba despre vămuirea tuturor mărfurilor la intrarea în Irlanda de Nord și, practic, dispariția a ceea ce putea să devină o graniță fermă, o graniță reală între Irlanda de Nord și Irlanda, subliniază jurnalistul TVR.

Irlanda de Nord ar urma să continue să facă parte de facto din spațiul european de circulație. Acesta este un câștig mare al noului acord.

Problema este că încă se joacă, pentru că urmează ca în Marea Britanie să se ia o decizie, în Parlament. Acolo, mai multe formațiuni politice au anunțat deja că se vor opune.

ACTUALIZARE "Summitul Brexit dintre Marea Britanie și UE s-a terminat. Concluziile au fost adoptate", a transmis pe Twitter purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European, Preben Aamann.

ACTUALIZARE Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că acordul la care s-a ajuns joi între Uniunea Europeană și Regatul Unit exclude orice necesitate de a amâna din nou data Brexitului, prevăzut să aibă loc la 31 octombrie, relatează AFP şi DPA. "Nu va exista o amânare. Nu mai există motiv să amânăm suplimentar Brexitul, trebuie să aibă loc acum", a declarat Juncker în cadrul unei conferinţe de presă de la Bruxelles alături de prim-ministrul britanic Boris Johnson.

"Avem un acord. Prim-ministrul britanic trebuie să se asigure că va trece etapa parlamentului britanic. Sper că aşa se va întâmpla", a adăugat el.

Juncker a calificat acordul drept "corect şi echilibrat". "Sunt mulţumit că există un acord, dar trist pentru Brexit", a comentat oficialul.

ACTUALIZARE Compromisul privind acordul de Brexit la care au ajuns joi UE şi Regatul Unit - prin modificarea protocolului privind Irlanda şi Irlanda de Nord - prevede că Irlanda de Nord va rămâne aliniată anumitor norme ale pieţei unice europene, dar va face parte din teritoriul vamal al Regatului Unit, relatează Reuters şi EFE, preluate de Agerpres.

Nu vor exista controale vamale pe insula Irlanda, acestea urmând să fie efectuate în porturi. Pentru bunurile care trec din Marea Britanie în Irlanda de Nord ca destinaţie finală, nu se vor percepe taxe vamale ale UE. Nu se vor plăti astfel de taxe nici pentru bunurile transportate de călători peste frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, și nici pentru încă o categorie de bunuri destinate mai degrabă consumului imediat decât prelucrării ulterioare, categorie ce urmează să fie definită mai precis de o comisie mixtă britanico-europeană.

ACTUALIZARE Premierul Scoției, Nicola Sturgeon, a criticat anunțul privind noul acord. ”Pentru Scoția, acest acord ne scoate din UE, piața unică și uniunea vamală- ceea ce este împotriva voinței noastre”, a scris premierul scoțian pe Twitter.

ACTUALIZARE Parlamentul de la Londra va dezbate vineri asupra noului acord, a anunțat Jacob Rees-Mogg, lider al Camerei Comunelor.

ACTUALIZARE Negociatorul șef al UE privind Brexitul, Michel Barnier, a precizat, într-o conferință de presă, că noul acord nu va fi ratificat de către Consiliul european astăzi.

„Acolo unde există voință, există înțelegere – și avem una! Este un acord echitabil și echilibrat pentru UE și Marea Britanie și atestă angajamentul nostru de a găsi soluții. Recomand Consiliului Uniunii Europene să susțină această înțelegere”, a scris Juncker pe Twitter.

Jean-Claude Juncker a afirmat într-o scrisoare că va recomanda liderilor celor 27 să aprobe acest acord, adăugând că "este timpul" să se finalizeze procesul de divorţ şi să se treacă în cel mai scurt timp posibil la negocierilor consacrate viitorului parteneriat dintre UE şi Marea Britanie.

Și premierul britanic, Boris Johnson, a anunţat, tot pe Twitter, că s-a ajuns la un „nou acord excelent” de Brexit. Parlamentul britanic urmează să ratifice sâmbătă acest acord.

"Avem un nou acord excelent care reia controlul", a transmis liderul conservator britanic. Johnson se referă astfel la promisiunile făcute de tabăra "Leave", pro-Brexit, la referendumul din iunie 2016 de a relua controlul asupra legislaţiei şi politicilor comerciale britanice, notează Agerpres, care preia Reuters şi AFP .

Johnson a făcut apel totodată la deputaţii britanici să aprobe acest acord în cadrul unei şedinţe extraordinare, sâmbătă, pentru a se putea concentra apoi "asupra altor priorităţi cum sunt costul vieţii, sistemul de sănătate, criminalitatea şi mediul".

Partidul unionist nord-irlandez DUP, aliat în parlamentul britanic al conservatorilor lui Johnson, şi-a reafirmat joi opoziţia faţă de acordul negociat între Londra şi UE, ceea ce face foarte nesigură adoptarea lui de către deputaţi.

