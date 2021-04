UNITER a început preselecțiile pentru Gala Tânărului Actor - HOP 2021

UNITER, preselecții pentru Gala Tânărului Actor

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, preselecţia se va desfăşura şi la ediţia din acest an pe baza înregistrărilor trimise de concurenţi.



Concursul se adresează tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licenţă), cu vârsta până la 33 de ani.



Candidaţii trebuie să trimită la adresa de email doina@uniter.ro înregistrarea video a momentului pregătit (format landscape), un curriculum vitae, copie după diploma de absolvire (sau adeverinţă eliberată de facultate), o fotografie (portret, rezoluţie 300 dpi), titlul şi informaţiile logistice şi tehnice pentru exerciţiul prezentat. Data limită de trimitere a materialelor pentru înscriere este 15 iulie.



Motto-ul ediţiei din acest an va fi "Caragiale - o lume în mişcare" - "Ce lume! Ce lume! Ce lume!", replică din "O scrisoare pierdută", Actul IV, Scena 4.



Pentru cele două secţiuni ale concursului, Individual şi Grup, preselecţia se va desfăşura astfel: prezentarea unui moment de mişcare şi text pregătit de concurent (maximum 10 minute la secţiunea Individual şi maximum 15 minute la secţiunea Grup). În construcţia momentului, concurenţii vor prezenta tratarea textului prin mijloacele teatrului coregrafic, sub formă mixtă - combinare liberă a formelor verbală şi non-verbală.



Un grup poate fi format din cel mult şapte persoane.



"În construcţia momentelor prezentate se va urmări tratarea originală prin text şi mişcare (în proporţie egală, 50/50 între cuvinte şi mişcare) a unor pagini la liberă alegere din opera lui Ion Luca Caragiale: piese, schiţe, diverse texte (articole, poeme etc)", informează sursa citată.



Organizatorii au pentru participanţi şi o serie de linii directoare, respectiv "monologuri şi/sau dialoguri puse în mişcare (Verbul-Vorbă/Verbul-Acţiune); comicul verbal şi cel de situaţie duse mai departe înspre Actul Dansat...; relaţii dinamice dintre personaje (de ce nu reinventate? de ce nu provenind chiar din texte diferite?); prelucrare de gesturi care populează atât textele propriu-zise ale pieselor, ale momentelor şi schiţelor, cât şi foarte precisele didascalii sau indicaţii de atitudini şi joc apărând în filigran, printre rânduri, cu aceeaşi forţă "coregrafică" precum textul însuşi".



Cei admişi vor prezenta momentul pregătit, live, în cadrul Galei HOP 2021.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI