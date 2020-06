UNITER a demarat preselecțiile pentru gala Tânărului Actor - HOP

Uniunea Teatrală din România - UNITER a demarat preselecţiile pentru cea de-a XXIII-a ediţie a Galei Tânărului Actor - HOP, care continuă cu tema demarată în 2019 - "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual" şi se va desfăşura tot sub bagheta coregrafului şi dansatorului Gigi Căciuleanu.

UNITER, preselecții pentru Gala Tânărului Actor

Motto-ul ediţiei din acest an va fi "Zis şi făcut", proiectarea vorbei şi a corpului în spaţiu, se precizează pe site-ul UNITER.



Candidaţii trebuie să trimită la adresa de e-mail doina@uniter.ro înregistrarea video a momentului pregătit (format landscape), un curriculum vitae, copie după diploma de absolvire (sau adeverinţă eliberată de facultate), o fotografie (portret, rezoluţie 300 dpi), titlul şi informaţiile logistice şi tehnice pentru exerciţiul prezentat. Data limită de trimitere a materialelor pentru înscriere este 15 iulie 2020.



Potrivit UNITER, anul acesta preselecţia se va desfăşura pe baza înregistrărilor video trimise de concurenţi.



Concursul se adresează tuturor actorilor care au absolvit facultatea (licenţă), cu vârsta până la 33 de ani.



Pentru cele două secţiuni ale concursului, Individual şi Grup, preselecţia se va desfăşura astfel: prezentarea unui moment de mişcare şi text pregătit de concurent (maximum 10 minute la secţiunea Individual şi maximum 15 minute la secţiunea Grup); concurenţii vor pregăti un moment de Teatru-Coregrafic, având la bază unul (sau mai multe) dintre textele postate pe site-ul UNITER. În construcţia momentului, concurenţii vor prezenta tratarea textului prin mijloacele teatrului coregrafic, sub formă mixtă - combinare liberă a formelor verbală şi non-verbală.



Un grup poate fi format din cel mult şapte persoane.



"Dacă în 2019 candidaţii care s-au prezentat au fost cu predilecţie 'mişcători' care vorbesc, din 2020 este de dorit să se prezinte 'vorbitori' care se 'mişcă'. De aşa natură încât să fie respectat dozajul dintre text şi mişcare la egalitate, adică 50% text, 50% mişcare", transmite UNITER.



Conform regulamentului, sunt propuse pentru alegere 32 de texte extrase din opera lui Shakespeare: "Nu este de dorit, în niciun caz, să se "joace" personajele sau să se interpreteze scenele pieselor care corespund textelor alese; alegerea este absolut liberă, un grup nefiind ţinut să aleagă neapărat un text cu dialoguri multiple; aşa precum şi un solo are libertatea de a alege nu neapărat un monolog, ci unul dintre textele cu mai multe personaje; textele pot şi trebuie tratate cât mai liber şi de manieră cât mai personală, atât prin spunere cât şi prin mişcare".



Cei admişi vor prezenta momentul pregătit în cadrul Galei HOP 2020 care va avea loc în luna septembrie la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti - Spaţiul Amfiteatru, precizează UNITER.

sursa

agerpres.ro

ŞTIRILE ZILEI