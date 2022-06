„Unităţile ucrainene sunt epuizate, însângerate”. Ce spun experții despre căderea Severodonețkului

Foto: Wikimedia Commons

Aceştia avertizau de mult timp că ploaia de proiectile ruseşti va sfârşi prin a uza moralul, unităţile şi echipamentele armatei ucrainene. Căderea unui oraş, după săptămâni de lupte sângeroase, este aşadar ceva logic.



„Unităţile ucrainene sunt epuizate, însângerate. Ele au înregistrat pierderi teribile, cu batalioane întregi complet neutralizate'', au existat unităţi compuse din 300-400 de soldaţi din care acum mai sunt apţi de luptă doar vreo 20, constată un ofiţer superior francez care a vorbit cu condiţia anonimatului.



''Cei care vin ca întăriri ştiu că merg în infern. Asistăm probabil la o fază de basculare a uzurii morale'', adaugă ofiţerul francez, referindu-se la euforia primelor săptămâni ale războiului când ucrainenii au blocat înaintarea rusă în nord şi au forţat Rusia să-şi concentreze ofensiva în estul Ucrainei.



Pierderea Severodoneţkului, evoluţie fundamentală din punct de vedere tactic pentru controlul regiunii Donbas, relevă deopotrivă un eşec al Kievului şi un raport de forţe militare complicat.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ''aproape că nu mai are oameni pentru a susţine războiul'', spunea mai devreme săptămâna aceasta politologul rus pro-Kremlin Serghei Markov. ''NATO poate trimite enorm de multe arme. Dar NATO se teme să trimită soldaţi'', a adăugat acesta, anticipând atunci o ''cădere'' rapidă a armatei ucrainene la Severodoneţk.



Cucerirea acestui oraş este ''o victorie pentru propaganda rusă'', spune un analist al societăţii britanice de securitate Janes, care temperează însă importanţa strategică a înaintării ruseşti. ''Severodoneţk nu este un pivot (...) Forţele ruse au înregistrat câştiguri şi în alte locuri în ultimele patru zile'', notează sursa menţionată.



Ucrainenii, care nu au renunţat şi la Lisiceansk, oraşul geamăn al Severodoneţkului, nu au motive să anticipeze un progres semnificativ al trupelor ruse, crede Ivan Klyszcz, cercetător la universitatea estonă Tartu. ''Viziunea globală - a unui război de poziţii statice - nu s-a schimbat aproape deloc'', susţine acesta, considerând retragerea ucraineană din Severodoneţk mai degrabă o acţiune tactică.



''Ruşii pot avansa atât timp cât sunt acoperiţi de focul artileriei lor. Altfel, pentru ei este foarte periculos'' să încerce să înainteze, consideră la rândul său Alexander Grinberg, analist la Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), amintind că armata rusă încearcă să evite contactul direct cu inamicul.



Spargerea frontului şi pătrunderea rapidă ar impune o mobilizare în efective şi echipamente pentru care armata rusă s-ar putea să nu fie capabilă. ''Nu se întrevede nicio soluţie pentru penuria de resurse umane în tabăra rusă. Atât timp cât Moscova nu anunţă o mobilizare generală, înaintarea sa va continua să fie lentă şi războiul prelungit'', explică Alexander Grinberg.



Încă de la începutul agresiunii ruse, ucrainenii au ales strategia defensivă, rezistând în unele puncte strategice cheie până la ultimul om, reuşind astfel să încetinească adversarul. Ucrainenii ''trebuie să se apere în profunzime, acceptând să piardă teren în faţă pentru a-şi salva forţele, provocându-le în acelaşi timp ruşilor pierderi grele în oameni şi în timp pentru fiecare kilometru pătrat câştigat'', subliniază colonelul francez Michel Goya.



Prin urmare, zilele care vin ar putea semăna cu cele precedente. ''Fie trupele se îngroapă din nou (în tranşee), fie ruşii îşi limitează acţiunile pentru a lansa ceva mai amplu în august'', crede ofiţerul francez menţionat anterior.



Luptele ar mai putea continua totuşi la Severodoneţk, dar trupele ruse vor încerca o încercuire a oraşului Lisiceansk şi vor creşte presiunea asupra oraşelor Bahmut şi Slaviansk, în direcţia fluviului Nipru către vest, spune analistul societăţii Janes.



''Este un moment în mod special dificil pentru Ucraina'', admite Ivan Klyszcz, constatând că ambele tabere sunt obosite şi au probleme logistice. ''Suntem departe de un impas, dar nu mă aştept la schimbări faţă de situaţia actuală: lupte lente şi costisitoare pe toate fronturile'', concluzionează el.



Oficiali ucraineni au confirmat vineri că trupele ruse au ocupat complet şi localitatea Hirske, situată la sud de Lisiceansk, în timp ce Rusia afirmă că a încercuit lângă oraşele Hirske şi Zolote o grupare alcătuită din circa 2.000 de soldaţi ucraineni.

