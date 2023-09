Uniformele școlare personalizate, mândria elevilor care învața la licee de prestigiu

Unele școli au menținut tradiția uniformelor, iar atelierele de croitorie din Iași au lucrat toată vara pentru a onora comenzile.

Liliana Achiței, inginer: Suntem în plină activitate. Am livrat pentru unele școli, suntem în curs de livrare pentru alte școli și primim noi comenzi.

Preţul unei uniforme personalizate variază între 250 și 1000 de lei, în funcție de numărul pieselor şi de calitatea materialelor folosite.

Pe lângă rechizite, părinții au o cheltuială în plus și cu uniforma la început de an școlar. În familiile cu mai mulți copii, efortul financiar este mare, dar uniforma poate fi purtată cel puțin un an.

Mihaela Cosma, administrator magazin: Din păcate prețurile sunt influențate și de calitate.

Simbolic, purtarea unei uniforme reprezintă o declarație de apartenența la comunitatea școlară din care face parte elevul. Primele uniforme școlare au apărut în Anglia, în urmă cu 500 de ani.

