Ungaria va desfăşura trupe în apropierea frontierei ucrainene

Anunţul desfăşurării unor trupe aproape de graniţa ucraineană a fost făcut de ministrul apărării la o conferinţă de presă după o reuniune a comitetului naţional de securitate, la care premierul Viktor Orban a cerut ca armata să ia măsuri de prevenire a oricărei posibile incursiuni armate dinspre Ucraina, relatează agenţia MTI.

Situaţia în Ucraina poate să escaladeze şi să afecteze de asemenea capitala Kiev şi Transcarpatia, prin urmare militarii ungari trebuie să fie pregătiţi inclusiv pentru gestionarea unor eventuale fluxuri de refugiaţi şi alte misiuni umanitare, a precizat ministrul ungar al apărării.

''Dacă situaţia escaladează în Ucraina nu doar că vor fi activităţi militare în estul ţării, dar acestea s-ar putea extinde şi către Kiev'' şi zonele frontaliere cu Ucraina, a spus ministrul Tibor Benko. El a precizat că primele unităţi vor fi desfăşurate în zona de graniţă încă din după-amiaza zilei de marţi, dar nu a dat detalii despre numărul militarilor şi al echipamentelor.

Viktor #Orban asked defence minister Tibor Benko to prevent armed groupings from entering the country; troops & military material are transferred to #Hungary's eastern part to carry out humanitarian & border protection tasks if necessary. (Photo: MTI) pic.twitter.com/v8BI6K57KX